¡Agricultores campeón!

Granma y Las Tunas celebran el título en comunión de la I Liga Élite del Béisbol Cubano y representarán a Cuba en la próxima Serie del Caribe

BAYAMO.-El Mártires de Barbados lució sus mejores galas en la gran final de la I Liga Élite del Béisbol Cubano.

La casa de los Alazanes, vigentes campeones de la Serie Nacional, se preparó para consagrar una vez más al experimentado director técnico Carlos Martí, dueño de otro cetro en su fructífera carrera como manager, pues ostenta cuatro con su provincia natal.

En lo que podemos catalogar como lo más cercano al espectáculo que deseamos ver, también allende lo deportivo, Granma hizo un esfuerzo notable por regalarle a su pueblo una digna final.

Es cierto que mucho de lo visto este domingo en el séptimo partido del pareo pudo adelantarse desde el primer día de la postemporada, pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Algunas áreas del Mártires de Barbados fueron decoradas y otras pintadas. Fuera de la instalación se incrementaron las ofertas gastronómicas y recreativas. Paracaidistas descendieron desde el cielo azul hasta la grama del estadio minutos antes del arranque de partido y una tarima en la avenida cercana anunciaba fiesta.

Agricultores levantó el título y será el equipo que representará a Cuba en la Serie del Caribe.

Y en el terreno también hubo fiesta. Fue un desafío digno de un séptimo juego de un play off final, decidido en el noveno inning.

Las carreras llegaron temprano. En el final de la primera entrada Yordanis Alarcón empujó la de la ventaja inicial para los locales y un inning después se empataría el duelo, pues Roberto Acevedo con cañonazo al jardín izquierdo ponía la paridad.

También habían destellos defensivos, como la cogida en el center field del propio Acevedo, quien le quitaba un jonrón a Guillermo Avilés en la parte baja de la segunda entrada.

De cualquier modo Agricultores produciría en ese mismo episodio, con otro elevado de sacrificio, esta vez del noveno en la tanda, Dailier Peña.

Sin embargo, su zurdo abridor, Leandro Martínez, no andaba fino. Dos imparables consecutivos en el comienzo del tercer episodio fueron suficientes para que la dirección le sustituyera temprano.

Yoel Mogena asumía el box y encaminaba a su escuadra en un momento complicado, colgando el cero en la lumínica.

Pero Portuarios no se rendía, como ha sido la tónica en esta postemporada. En el arranque del cuarto capítulo hacían una para el descuento gracias a hit remolcador de Rangel Ramos.

No obstante, su picheo no pudo aguantar demasiado. Pavel Hernández llegaba hasta la tercera y no conseguía sacar outs. Dejaba dos hombres en las almohadillas cuando Andy Vargas subía la lomita en su lugar y, aunque el diestro capitalino caminaría hasta la octava, nada impidió la producción de los anfitriones.

La tercera anotación de los locales se registraba en jugada de doble play sobre conexión por el campo corto de Yosvani Alarcón y a ritmo de una carrera por inning Agricultores se encaminaba hacia la gloria.

Mas la puja continuaba. El título era codiciado por todos. Portuarios sacaba los dientes y en el inicio del quinto episodio anotaba la del empate a tres, por imparable de Oscar Valdés, el enmascarado y sexto en el line up de los camiseta azul celeste. En su misma mitad, había juego nuevo.

Paracaidistas matizaron la previa del partido.

Empero, la reacción de los dueños de casa no se haría esperar. Dos cañonazos consecutivos de los hermanos Alarcón, Yordanis y Yosvani, por ese orden, traían dos más para retomar el mando. Rafael Viñales lo hacía también y era de tres la diferencia en el marcador.

Por sus lanzadores Mogena abandonaba la lomita en el noveno inning y Alberto Pablo Civil venía después de que la visita recortara distancia en su última oportunidad al bate. Un ponche de oro a Yasiel Santoya con dos en circulación era casi la sentencia, mas a la hora de recoger los bates Oscar Valdés conectaba un imparable remolcador de dos y de manera impensada se igualaba la historia a seis carreras.

Así que la tropa oriental salió a desquitarse y no se dilató más la fiesta. Osvaldo Abreu fue el hombre del hit ante el cerrador Marlon Vega que dejó al campo en el cierre de la novena entrada a un aguerrido Portuarios, equipo que murió con las botas puestas. El marcador final, por tanto, resultó de 7-6.

A título personal, el premio como mejor jugador por su rendimiento en la final fue para Rafael Viñales, figura clave en la ofensiva de su elenco.

Además, como dato curioso, es la primera vez que un elenco consigue remontar una diferencia en contra de 3-1 en el global en una final de cualquier torneo doméstico cubano de beisbol.

Así que Agricultores será el representante de Cuba en la próxima Serie del Caribe, con sede en Venezuela, del 2 al 10 de febrero próximo. ¡Felicidades campeones!