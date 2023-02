Apuntes en crisis

Con los peloteros que tenemos hoy no podíamos aspirar a mejores actuaciones en la Serie del Caribe, dijo en visita a BOHEMIA Franger Reynaldo, quien considera necesario crear una Liga Profesional

Cuando me senté a escribir, en medio de mil comentarios, la pelota cubana parecía una hoguera. Habíamos acabado de tener un fracaso estrepitoso en la Serie del Caribe y nos encontrábamos a pocos días del inicio del Clásico Mundial.

“Con la generación de peloteros que tenemos hoy, la cantidad de deficiencias técnicas que arrastran por años, el carente dominio de los fundamentos del juego y la falta de oficio, no podíamos aspirar a mejores actuaciones”, me dijo sentado en la redacción de BOHEMIA un experto como Franger Reynaldo.

Franger Reynaldo, en la foto durante su visita a BOHEMIA, considera que es necesaria una Liga Profesional. / Giovanni Martínez.

En el pasado reciente se encontraba la sombra de una insatisfactoria I Liga Élite. Lid cómplice, aunque no es la única causa, de la actuación del Cuba en la 65 edición de la Serie del Caribe, organizada por Venezuela, evento al cual asistió Agricultores, el campeón de casa, y registró balance de una victoria (en el debut) y seis reveses consecutivos, resultado que le rezagó al último puesto.

En los últimos años el béisbol cubano ha dado más motivos para críticas que elogios. En este espacio hemos recurrido muchas veces al análisis, sin tener la verdad absoluta, en consecuencia con los hechos, que son en definitiva el reflejo de la realidad.

Nuestra pelota precisa cambios profundos, no maquillaje. La I Liga Élite no fue exitosa, por más que se haya tratado de un experimento, para llamarla de algún modo. Maratones de dobles juegos para cumplir con un calendario (plan), bajo el sol y a gradas vacías, dejaron bastante que desear como espectáculo. La motivación solo creció en el play off entre Agricultores y Portuarios. ¿Por qué? Porque además de las pasiones que siempre despierta la postemporada, el campeón iría a la Serie del Caribe.

No solo faltó identidad con los nombres de los equipos, sino que crecieron los problemas de logística a medida que avanzó el certamen. Alojamiento, alimentación, transporte… fueron algunos de los inconvenientes que afectaron su desarrollo.

Quisimos obtener las impresiones de Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y comisionado nacional, y nos fue imposible después de varios intentos vía WhatsApp; al parecer el directivo se encontraba muy enredado con su agenda de trabajo. No obstante, en una breve entrevista televisiva en cuanto terminó la Serie afirmó que esperaba más de ese equipo Agricultores.

Para aclararnos un poco el panorama, nos vimos en la redacción de BOHEMIA, debido a que una conversación inicial por Internet se nos quedó corta, con Franger Reynaldo, máster en Metodología del Entrenamiento Deportivo, escritor, director de equipos dentro y fuera de Cuba, con palmarés de dos cetros en series selectivas (uno al frente de Serranos en 1986 y otro con Orientales en 1993), además de cuatro coronas con los Federales de Chiriquí durante sus años por Panamá, el mismo equipo que nos propinó el último revés en Gran Caracas 2023.

“Nuestro béisbol no está en condiciones para presentar seis conjuntos en una Liga Superior, Selectiva o Élite, quedó demostrado. Cuatro equipos –criterio que comparten varios especialistas– concentrarían la calidad de los jugadores, elevaría la rivalidad y garantizaría un mejor espectáculo”, dijo el experto, quien lo detalló mejor al dividir el territorio cubano por regiones: Orientales, Centrales y Occidentales. Además, propone que el cuarto elenco sea un seleccionado de Talentos, que incluya figuras de cualquier provincia, con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo.

Mas, ¿tiene que ver esto con el equipo Cuba? Totalmente. Las deficiencias tanto organizativas, como técnicas, nos abrazaron en Gran Caracas 2023.

A la lid regional insistimos –casi exigimos– asistir. Y con toda razón de causa. Después de no ser invitados durante las tres ediciones anteriores, nos avalamos de nuestra rica historia, en la cual ostentamos ocho trofeos de campeones, además de que fundamos la competición en La Habana en 1949.

Aunque recordemos nuestro pasado, no nos asegura un camino estable en las aventuras de hoy. La prueba fehaciente fue lo acontecido una vez se nos reabrieron las puertas del evento beisbolero más importante de nuestra área.

¿Qué podría faltarnos si fuimos campeones en 2015 con Pinar del Río y segundos en 2019 bajo el nombre de Las Tunas? Somos el cuarto máximo ganador, aunque siete de nuestras ocho coronas se conquistaron en la primera etapa, hasta 1960.

Al parecer carecemos bastante. En Gran Caracas 2023 se certificó la peor actuación después de nuestro regreso a estas lides en 2014, lo que incluso pudiera influir en contra de próximas invitaciones.

César García fue el mejor abridor de Cuba en la Serie del Caribe, con PCL de 2.08. / Calixto N. Llanes.

Refuerzos

Ni con Batman de cuarto bate hubiéramos ganado en Gran Caracas 2023. Sí soy del criterio de que las posibilidades de ser más competitivos aumentaban con más de los cinco refuerzos que llevamos.

Resulta difícil imaginar que enfrentando a lanzadores de mayor velocidad y extensos repertorios, con los que no coincidimos en todo el año, vamos a poder producir madero en mano. Batear es lo más difícil en el béisbol. Por eso se dice que quien produce a la ofensiva tiene que jugar.

Es uno de los fundamentos básicos de lo que más carecimos. Por ejemplo, en el último duelo, contra los Federales de Chiriquí, de Panamá, en el cual solo nos jugábamos no quedar en el fondo de la tabla, nos robaron seis bases, tres a Yosvani Alarcón (y aunque arrastraba molestias físicas debemos recordar que solo capturó a dos corredores en 11 intentos durante todo el torneo) y otro trío fue a la cuenta de Rafael Viñales, su sustituto en la parte final del choque de la despedida.

Es cierto que de las seis derrotas tres fueron por diferencia de una carrera y quizás puliendo algún renglón se hubiera alcanzado al menos una victoria más; tampoco fuimos oportunos.

No pudimos acudir a una banca por ser poco profunda, según expresó durante la competencia el propio director técnico, Carlos Martí, quien confesó una vez eliminada Cuba que debimos habernos reforzado más. Él espera que de cara a próximas lides se tenga en cuenta.

De todos modos pienso que tras perder el segundo choque en línea se debieron hacer cambios en la alineación. No fue hasta el juego cinco que se movió, de manera significativa, el orden de la novena. En el sexto y séptimo desafíos se produjeron dos inclusiones de hombres que estaban en el banco. Tarde.

En 14 salidas al robo, nuestros receptores solo capturaron a dos corredores en Gran Caracas 2023. / Calixto N. Llanes.

Estamos claros de algo. Con refuerzos igualmente hemos perdido en eventos internacionales recientes. Siempre respetando al campeón, que por merecimiento asiste al certamen, en cualquier plantilla cabía otro trío de lanzadores y un par extra de jugadores de posición para que quienes estén lesionados o caigan en un slump puedan recesar, como ocurrió con varios titulares.

De hecho, Agricultores fue el menos reforzado entre los ocho equipos participantes. Todos llevaron más de 10 jugadores que no figuraban en la nómina original, bajo el precepto de representar a la liga y no solo al club monarca.

Entonces, si sabemos que nuestra competición es la más discreta de todas, solo superior hasta cierto punto de Curazao, única escuadra a la que vencimos, y en extrainning, ¿cómo no vamos a reforzarnos?

Posiblemente peloteros que no llegaron a los 20 turnos al bate en la I Liga Élite con Agricultores, no generarían debate si se sustituyen por otros de buenos números aunque fueran de otras provincias.

Franger Reynaldo, quien también estuvo al frente del lamentablemente extinto Programa de desarrollo de talentos, proyecto que fue motivo de varios trabajos en BOHEMIA, opinó sobre el tema refuerzos: “Pues sí, que vaya el campeón, pero hago público que la dirección del equipo al finalizar la Serie tiene que decidir quiénes serían los 15 jugadores que ellos consideran se ganaron el derecho de ir a la lid regional. Ellos deciden: un receptor debe ser el titular, un tercera, un torpedero, un segunda y un primera. Tres jardineros y cuatro lanzadores. Otros tres que ellos consideren y las 13 plazas restantes serían de lo mejor que nos queda en los demás equipos y lo decide la Comisión Técnica. Tal vez no se gane, pero se decora la actuación”, comentó el experto.

Igualmente Yosvani Alarcón habló sobre ese asunto en una entrevista realizada para el periódico Granma por José Llamos Camejo, enviado especial en Venezuela: “Tengo claro que esta Liga es fortísima, muchos aquí juegan o han jugado en las Grandes Ligas y otros circuitos profesionales. Hay que traer lo mejor de la Liga nuestra, lo sé, y ponerse en el lugar de ese, al que, a la hora de competir en el exterior, le dicen que un refuerzo ocupará su lugar en el equipo por el que compitió durante una temporada larga”.

Como dato adicional, solo agregar para la reflexión que 39 jugadores de otras naciones que estuvieron en la Serie del Caribe fueron anunciados en sus equipos para un mes después participar en el V Clásico Mundial. Se me ocurre entonces que, allende las trabas que pudieran existir de visado, tal vez algunos pocos de los nuestros envueltos en la magna cita hubieran podido conformar los dos elencos.

Crecer

No olvidemos que el béisbol, nuestro pasatiempo nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea como un espectáculo, y que fue declarado con toda razón de causa Patrimonio Cultural de la Nación.

Franger Reynaldo abundó mucho más:

“Una Liga Profesional en principio doméstica es necesaria como medida de prioridad con financiamiento a través de contratos de patrocinio con empresas o compañías extranjeras con inversión en nuestro país, principalmente las de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Así ocurre en muchos países, incluyendo la participación de empresas nacionales, mipymes y otras.

“En un futuro se pueden incorporar jugadores cubanos residentes en otros países y extranjeros. Convocar a conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales, y declarar que la FCB está abierta a recibir a jugadores que quieran regresar a la Isla y que cumplan con los procedimientos establecidos para estos efectos.

“El éxodo de atletas cubanos en busca del béisbol rentado no pertenece solo al período revolucionario, existió desde antes de 1959 y está presente en todas las naciones que practican este deporte. Es un modo de crecer profesionalmente y mejorar la economía.

“No creo que la propuesta por sí sola logre evitar la emigración, pero podría cambiar la mentalidad de talentos y sus familiares, o al menos reflexionar por las facilidades de formación y posibilidades de crecer económicamente sin tener que abandonar el país y en muchos casos arriesgando sus vidas en una travesía incierta, o ser objetos de manipulación por falsos scouts”, aclaró Franger Reynaldo.

Entendamos que debemos aprender, copiar, variar parte –sino todo– en nuestro modelo. No es nada nuevo, lo hemos hecho en otras esferas: la pelota cubana no puede estar ajena al resto del escenario. Las ligas de países cercanos, en las cuales hemos podido incursionar con varios de nuestros mejores atletas contratados mediante la FCB, y otros, se han abierto camino por su cuenta, encontraron la manera de crecer y en muchos casos en medio de situaciones desfavorables. Atraen a figuras de calidad y las gradas se repletan de aficionados. Es un negocio donde se benefician todos. No obstante, tiene que funcionar un conjunto de factores que van desde la calidad de las instalaciones, pasando por las ofertas gastronómicas, hasta las mascotas de los clubes y otras pequeñeces que no lo son tanto.

En la final de la I Liga Élite pude comprobar de primera mano las acciones y me estremecieron los llenos totales del Nelson Fernández y el Mártires de Barbados, recintos que, de hecho, precisan ampliar sus graderíos para satisfacer la demanda de aficionados. Como también se debe completar, y en otros casos reparar, el alumbrado artificial.

La motivación encendió la chispa. El campeón, como dijimos antes, iba a la Serie del Caribe. Los aficionados se contagiaron, porque aun sin contar con la calidad técnica soñada, sobre el terreno los protagonistas lo dieron todo en busca de la victoria.

Un punto, entre varios, que hubiera ayudado, sería subir el salario de los peloteros. Al final, este es un evento de mayor nivel, o así se anuncia, y si eso se pretende no pueden cobrar lo mismo que en series nacionales, ni mucho menos recibir igual reembolso que quienes no hicieron los equipos y se quedaron en casa.

Ciertamente, durante la temporada pasada varias provincias no pudieron hacerse cargo de sus escuadras en momentos de la I Liga Élite. En parte creo que imperó la falta de identidad dada por el regionalismo; sin embargo, estoy seguro de que varios elementos fallaron por incapacidad económica.

Como mismo el equipo que armamos para el V Clásico Mundial es un ejemplo de progreso en el pensamiento, debemos modernizarnos en casa. Peloteros que llevaban años fuera del país, sin contratos con la entidad cubana, se alistaban -cuando cerrábamos esta edición de BOHEMIA- para cumplir el sueño de representar a su selección nacional, allende los matices políticos y las presiones que desde grupos estadounidenses surgieron durante todo el proceso de convocatoria.

La defensa de Agricultores fue la antepenúltima en la Serie del Caribe con average colectivo de 966. / Calixto N. Llanes.

Había más expectativas con esa escuadra por la simple razón de que los cubanos sabemos mucho de béisbol y entendemos el concepto básico de que para competir tenemos que estar al nivel. El criterio de Franger, precompetencia, el cual comparto, es que pasar la primera ronda era posible en el Grupo A. En cambio, no pudimos lucir en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023.

Son dos equipos diferentes, aunque ambos llevaron talladas las cuatro letras. Pudieron parecerse más si al menos la mitad de nuestros anhelos (peticiones) se hubieran tenido en cuenta. Y cuando escribo “nuestros” me refiero en primer lugar a los aficionados, que son la razón de todo. En segundo plano a los atletas, la prensa, expertos, glorias y directivos, porque algunos comparten mucho de lo antes expuesto. A nivel de pasillo, como suele decirse, lo comentan.

El camino de los decisores del espectáculo sociocultural más importante de los cubanos tiene que apuntar a las estrellas y, si quedan cortos, acercarse a la Luna. Y me permito enderezarle la frase al destacado escritor y columnista David Fischman, uno de los conferencistas peruanos más reconocidos a nivel mundial, porque los astros están más lejos de la Tierra que nuestro satélite natural. Aunque al final, considero que el trayecto hacia el progreso está delante de nuestras narices.

Juegos de Cuba en Gran Caracas 2023

Curazao (única victoria 3-1). Derrotas: República Dominicana (3-1).

Venezuela (20-3).

México (6-5).

Colombia (5-4).

Puerto Rico (4-3).

Panamá (10-4).

