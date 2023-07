Así es Santiago

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la Repíblica, se efectuó la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Una ciudad, cuya gente trabaja y se divierte, disfruta sus festejos

En Santiago la alegría contagia; se aprecia en la risa de su gente, en la forma de comunicación desenfadada, en la solidaridad innata y en todo lo que permite al visitante advertir que las dificultades -abundantes, por demás- no los amilanan, porque -según ellos-, hasta en la adversidad puede anidar la esperanza.

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y Presidente de la República, tuvo lugar en la mañana de este martes, en el Teatro Heredia, la tradicional Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en la cual tuvo un significativo espacio el elogio oportuno, ese que, al decir de Jose Martí, enaltece la virtud.

La solemnidad se afianzó cuando varios delegados de circunscripción con sobresaliente desempeño, pese a las complejas condiciones en que realizan su labor, fueron congratulados y, cuando estimularon a las direcciones municipales de Educación, Cultura, Deportes y Salud, junto con las representaciones de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Muy queridos -también congratulaciones por los santiagueros en esta ocasión- son los combatientes del Ejército Rebelde Antonio Ducasse Hernandez, quien es, en Santiago de Cuba, el último integrante vivo de la Columna 8 Ciro Redondo, comandada por el Che; y Arnaldo Cuzco Verdecia, quien se desempeñó durante 30 años como presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio.

Hay alegría y gratitud, por la solidaridad con nuestro país, a la Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba; a Milagros Rivera Perez, jefa de la brigada Juan Rius Rivera, de Puerto Rico; y a la Alcaldía Lamentin, en Martinica, que mantiene -desde hace 27 años- estrechas relaciones con el Gobierno de la ciudad de Santiago.

El homenaje a los próceres. Momento de la ceremonia de cambio de la guardia. / Martha Vecino.

El cementerio patrimonial Santa Ifigenia acoge a muchos de los mejores hijos de la nación. Lugar de tributo permanente, este 25 de julio se torna muy especial, por celebrarse el aniversario 508 de la fundación de la Villa de Santiago de Cuba y ser víspera de los 70 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Al Paseo de los Próceres se puede volver muchas veces para el homenaje. Una de las más importantes expresiones de respeto, a quienes comenzaron la historia de la Patria, fue la ceremonia de cambio de la guardia, con tributo que va de Martí a Fidel, con Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales, padres y guías de múltiples generaciones de cubanos.

Fieles a la tradición

Estos son días de celebración y en esta parte de la geografía cubana resultan indispensables, por tradición; son como hacer un alto para «recargar las pilas» y seguir en la pelea.

Se desarrollan, durante los días feriados, las fiestas populares tradicionales, a las que concurren miles de personas. No son las mismas de antaño – las limitaciones económicas no dan más posibilidades-, pero el complemento lo ponen sus hombres y mujeres, con una alegría que parece no tener fin… Así es Santiago.