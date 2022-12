¡Atención! esto no es una noticia!

La Gala para premiar a los mejores atletas de Cuba durante 2022 se hizo y yo vengo a hablarles de emociones.

No quiero centrarme solamente en una actividad cultural, que presentó algunas fallas técnicas -inclusive- o en la mención de cada uno de nuestros valerosos deportistas para que en el espacio entre las butacas de la Sala Glauber Rocha, de la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano, los fotógrafos les robaran una sonrisa o tal vez una lagrimita.

Les creemos imbatibles, tocados a veces por un polvo de estrellas, y fue precisamente una estrella lo que nos acompañó en la pantalla de la sala de alfombra roja, mientras duró el espectáculo. Me pregunto quién habrá diseñado el programa y la invitación porque bastante certero fue en esos menesteres.

Sí, los atletas son de carne y hueso y en lo que dura la Gala reviven allí sus logros, algo que a lo mejor se ve como sencillo,e intrascendente… pues mira, no hay peor equivocación que ésta. La actividad se hace por muchas razones: que los atletas compartan, juntos, revivan sus hazañas y congratularlos en nombre de cada cubano que los sigue, los admira. La ocasión fue, además, oportuna para reconocer y felicitar a los Educadores en su día.

Y es que en el deporte nada está asegurado, como tampoco en la vida misma; la Covid-19 vino, entre otras cosas, para recordárnoslo. Sobre esto quiero señalarles una sencillez: últimamente veo poco uso de la mascarilla en lugares públicos y donde ocurren aglomeraciones. Me sentí preocupada y lo confieso, yo fui también irresponsable.

Pero vayamos al punto. Me acompañó el estelar e inquieto fotorreportero Jorge Luis y fuimos hasta allí con Yunier al volante de uno de los autos con que cuenta Bohemia; y debo destacar la diligencia del joven chofer por mantenerlo siempre lustroso y perfumado, además de a salvo de desperfectos técnicos. Los fotógrafos hacemos eso también con nuestras cámaras, las limpiamos, las preparamos, les impregnamos ese brillo con que quisiéramos distinguir a cada una de nuestras fotos. Oh, volví a alejarme un poco del tema o quizás no, ¡pero es que quiero contarles todo (o casi todo)!

La razón radica en que este es el primer evento deportivo al que asisto sin mi máquina de robar emociones. Me sentí un poco rara, pero esto en realidad, no es del todo cierto, me quedaba el teléfono celular para tomar alguna que otra imagen. Creo que Jorge también se sintió un poco descolocado…

Pues me centré en lo que ocurría delante de mis ojos y busqué a mi alrededor otros detalles con los que pudiera cerrar cada idea en esta pequeña historia.

Fue lindo ver a Arlenis Sierra, tan inmensa, con su vestido azul, como la sangre que ya corre por sus venas. La pedalista de 29 años de edad ha logrado la mejor ubicación de una atleta Latinoamericana en el ranking Mundial de Ruta, categoría Élite. La manzanillera ha visto brotar de sus rodillas ese líquido vital tras dolorosas caídas, pero luego va y se levanta con más empuje. Me pregunto qué conversó en el escenario con Leuris Pupo, ay, Leuris, especialista en poner el ojo y la bala en el alma de las dianas, lo que lo ha llevado hoy a ser nuestro primer clasificado para los Juegos Olímpicos de 2024.

Me gusta leer las fotos y más allá del glamour con que vimos aquí a nuestros atletas, observo las piernas poderosas de la villaclareña Katherin Nuevo, sus zapatos altos de tacón ¿cuadrado?, con una sonrisa pícara, de medio lado. Dime la verdad, ¿alguna vez te detuviste en estos detalles de las fotos de una Gala? Destaca la canoísta por su tocado azul en el pelo. No se le ve la sonrisa de gloria con que ha celebrado junto a su compañera de embarcación Yarisleidi Cirilo Duboy, elegida mejor atleta en deporte individual. Creo que se ríe con las ocurrencias del príncipe de los puños Julio César La Cruz. Escuché a alguien desde las lunetas, animarle, cuando le tocó subir al escenario… ve para allá, ¡figura! -le dijo- y sonreí. Esas historias que nos perdemos por querer reiterar un resultado que ya se dio con antelación. Miren esta publicación de Bohemia y no me dejarán mentir: http://bohemia.cu/un-momento-esperado/

No quiero cansarles. Pero cuando Idalys Ortíz avanzó hacia el proscenio, pensé en voz alta: ¡Esa es la mía! Y es que yo me siento candelariense, aunque no haya nacido allí, mas sí me crié en ese pequeño pueblito que – a veces llegué a odiar- salvo por algunas razones. Esta pudiera ser una de ellas: cuando se menciona el nombre de la “gordita de cara noble” en algún lugar donde yo esté presente, creo que me siento demasiado orgullosa por haber caminado las calles donde fue descubierta la Reina judoka.

También me sacaron sonrisas los invitados para presentar en la Gala a los grandes del deporte en 2022. Nada más y nada menos que los actores de la recién culminada Novela Cubana “Los Hijos de Pandora”; por lo que vi, algo tenían que ver ellos con el deporte. No he visto la novela, lo siento. Los periodistas no tenemos por qué saberlo y verlo todo. Sin embargo, me llegaron muy buenas opiniones de esa entrega que desarrolló temáticas bien oportunas en la sociedad cubana actual, donde se han dado pasos enormes, y muy demandados, en el ámbito legal-familiar. La novela es un espacio que agradecen mucho los cubanos y ¡¿quién dijo que los deportistas no son noveleros?! Porque yo vi a más de uno congraciarse con los personajes de Los Hijos… y se veía que conocían al dedillo la trama. Quizás me anime a verla.

Me cuesta un poco de trabajo ir poniendo el punto final a estas modestas líneas que solo buscan señalar aspectos tal vez intrascendentes pero que conforman la realidad de un suceso, muy esperado y emotivo. La fiesta que vino después también fue un derroche de sentimientos y baile, en una instalación del INDER que me gustó mucho y que por primera vez visitaba. Las actuaciones de David Torrens, Adrián Berazaín, la compañía Acosta Dance fueron muy bonitas. Hasta anoté en mi agenda unas líneas de las canciones interpretadas allí, que juntas pudieran resumir el sacrificio y la entrega de nuestros deportistas. Veamos:

…Donde se posan tus ojos. Amanece más temprano. Donde se posen tus manos. Desaparecen heridas… la esperanza no se cansa y anda suelta, una dama cuando danza y te alcanza a la vuelta del destino, tras la puerta…

Yo, que disfruto tanto a los bailarines de Acosta Danza, sentí que sus movimientos sensuales y el amor que destilaban aquellos cuerpos abrazados: nos hablaba también del deporte, de los momentos de gloria, de esos instantes en que los músculos se tensan, aumentando el ritmo y la intensidad de las conexiones en esos cuerpos moldeados, casi máquinas. También tuvimos la actuación de un grupo de gimnastas. Pero la gozadera se formó cuando los de Toques Del Río inundaron los micrófonos con su pegajosa música para cerrar el telón de la Gala. Como decimos en excelente cubano, la pusieron buena. En ese momento se abrieron las puertas del baile y de ese compartir más allá de lo formal, de lo plasmado en un trozo de papel, lo que llamamos “El Programa”.

CRÉDITOS

Por. Anaray Lorenzo | Jorge Luis Sánchez Rivera