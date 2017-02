¿Qué sabe usted acerca de los “Versos Sencillos”?

Con este título provocador, la edición de BOHEMIA del 25 de enero de 1963, propuso a sus lectores una comprobación de conocimientos acerca de los Versos Sencillos, de José Martí. A más de medio siglo de educación revolucionaria martiana, sin dudas muchísimos más de quienes ahora nos leen están en mejores condiciones de responder con mayor acierto a esta encuesta. Quienes deseen compartir sus respuestas pueden escribirlas en el espacio para comentarios, y con gusto las publicaremos. Más adelante incluiremos otra entrada con las soluciones que brindó la revista, para que quienes respondieron pudiesen compararlas con las suyas.

¿QUE SABE USTED ACERCA de los “VERSOS SENCILLOS”?

De cuantos escribió Martí, —y escribió mucho—, sus VERSOS SENCILLOS son sin duda la obra de más arraigo popular. Es de todo lo suyo lo que más hemos leído, lo que más hemos oído. ¿Quién no se sabe de memoria las dos cuartetas de “La Rosa Blanca”? ¿Quién no ama su “Niña de Guatemala”, su Aragón “franco, fiero, fiel, sin saña”, su “bailarina española”? Todos los cubanos sabemos algo acerca de los VERSOS SENCILLOS de nuestro Apóstol; algunos saben mucho… ¿Cuántos sabe usted? Responda a este cuestionario, busque la clave en la página 80, confronte sus respuestas, —y decídalo usted mismo.—R. H. Z.

1.—Los VERSOS SENCILLOS están dedicados así: “A Manuel Mercado, de México; a Enrique Estrázulas, del Uruguay”. ¿Qué puede usted decir acerca de estos dos hombres?

2.—En el poema séptimo de VERSOS SENCILLOS, que empieza diciendo:

“Para Aragón, en España,

tengo yo en mi corazón

un lugar todo Aragón:

franco, fiero, fiel, sin saña”

Martí escribe lo siguiente:

“…quiero el Pilar azuloso

de Lanuza y de Padilla”.

¿Qué puede usted decir acerca de ellos?

3.—Se ha dicho que los VERSOS SENCILLOS son autobiográficos. ¿Está usted de acuerdo con esto? (Conteste sí o no.)

4.—Diga lo que sepa acerca del poema veintisiete de VERSOS SENCILLOS, que se copia a continuación:

El enemigo brutal

nos pone fuego a la casa;

el sable la calle arrasa

a la luna tropical.

Pocos salieron ilesos

del sable del español;

la calle, al salir el sol,

era un reguero de sesos.

Pasa, entre balas, un coche;

entran, llorando, a una muerta;

llama una mano a la puerta

en lo negro de la noche.

No hay bala que no taladre

el portón; y la mujer

que llama, me ha dado el ser;

me viene a buscar mi madre.

A la boca de la muerte,

los valientes habaneros

se quitaron los sombreros

ante la matrona fuerte.

Y después que nos besamos

como dos locos, me dijo:

“Vamos pronto, vamos, hijo:

la niña está sola: ¡vamos!”

5.—¿Qué le llama la atención en los versos siguientes?

Cultivo una rosa blanca

en julio como en enero,

para el amigo sincero

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca

el corazón con que vivo,

cardo ni ortiga cultivo:

cultivo la rosa blanca.

—¿Por quién, —esto es, pensando en quién–, escribió Martí el poema cuarenta y cuatro de los VERSOS SENCILLOS? Es el que acabe diciendo:

Tiene el señor presidente

un jardín con una fuente

y un tesoro en oro y trigo:

tengo más, tengo un amigo.

7 —¿Cómo se llamaba “La Niña de Guatemala”?

8.—¿Sabe usted de memoria alguna cuarteta de los VERSOS SENCILLOS que no aparezca en este cuestionario? Si la sabe, escríbala a continuación.

Todos los cubanos sabemos algo acerca de los VERBOS SENCILLOS; algunos saben mucho ¿Cuánto sabe usted?

9.—La siguiente cuarteta forma parte de un poema titulado “Los Zapaticos de Rosa”:

Hay sol bueno y mar de espuma,

y arena fina, y Pilar

quiere salir a estrenar

su sombrerito de pluma.

Este poema, ¿se encuentra en “VERSOS SENCILLOS”? Conteste si, o no.)

Y el poema cuya primera estrofa se copia inmediatamente, ¿a cuál de los libros de poesía de Martí pertenece: “Versos Libres”, “Ismaelillo” o “Versos Sencillos”? (Subraye título correcto.)

Sueño con claustros de mármol

donde el silencio divino

los héroes, de pie, reposan;

!de noche, a la luz del alma,

hablo con ellos: de noche!

Están en fila; paseo

entre las filas; las manos

de piedra les beso; abren

los ojos de piedra; mueven

los labios de piedra: empuñan

la espada de piedra; lloran:

¡vibra la espada en la vaina!

Mudo, les beso la mano.

10.—A continuación se copia, sin puntuación, uno de los poemas más conocidos de los VERSOS SENCILLOS, Póngale los signos de puntual tal como los puso Martí:

Yo pienso cuando me alegro

como un escolar sencillo

en el canario amarillo

que tiene el ojo tan negro

Yo quiero cuando me muera

sin patria pero sin amo

tener en mi losa un ramo

de flores y una bandera

* * *

¿Ya contestó todas las preguntas…? Ahora busque la página 80, compare respuestas con las de la clave, y así sabrá exactamente qué tal se conoce usted “VERSOS SENCILLOS”, el libro más leído de Martí, el más conocido y, ciertamente, uno de los más hermosos y más hondamente amados de la antología nacional.

Fotocopias: Yasset Llerena Alfonso – Transcripción: Claudia Lugo Miranda