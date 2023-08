Calabaza, calabaza, ¿qué hacer con ella en casa?

Es el fruto de una planta cucurbitácea conocida científicamente como Cucurbita moschata Duchesne, que tiene entre sus nombres comunes los de auyama, ayote, joko o zapallo, en países de habla hispana. Receta de calabaza con mojo

La calabaza me es familiar de siempre, desde que ‘tengo uso de razón’, como se dice popularmente. Una frase que no entendía, aunque se repetía mucho era: “Come calabaza porque engorda las pantorrillas”. No entendía ¿Cómo iban a engordar solo las piernas? Se suponía que engordara todo el cuerpo. Con el decurso comprendí que nada había más lejos de la verdad; la calabaza es un alimento ideal para hacer dietas y mantener el peso, por su elevado contenido de agua.

Los estudiosos no logran ponerse de acuerdo acerca del lugar de origen de la calabaza; unos dicen que es de América, pero otros aseguran que a este continente llegó en épocas de la conquista, traída por los españoles. Otros afirman que es una hortaliza originaria de Asia Meridional; no obstante, hay investigadores que hablan de escritores antiguos reflejan en sus historias el cultivo de esta baya producida por los hebreos y egipcios. Mientras se ponen de acuerdo, nos conformamos con tenerla aquí, aplatanada.

Dos años atrás nadie podría augurar que una libra de calabaza llegaría a costar entre 35 y 40 pesos la libra –precio al que nunca llegó una calabaza entera-, pero así está en los agros y carretillas, donde su presencia es frecuente. Por eso esta sugerencia a volver la vista a ella.

Por tradición, se le ve en potajes de granos claros: chicharos, judías, garbanzos, sopas y ajiacos -aunque muchos suelen agregarla, igualmente, a los frijoles colorados-, sin tener en cuenta la diversidad de recetas en las cuales es factible emplearla: cremas, dulces como flanes y mermeladas; puré, ensaladas –solas y mixtas-, tortillas y hamburguesas. Puede elaborarse acompañada de pollo o carnes; con pastas, y de muchas formas más.

También las semillas

Según el sitio tuasaúde.com, las semillas de calabaza “aportan diversos beneficios para la salud, ayudando a mejorar el funcionamiento tanto del cerebro como del corazón, así como también favorecen la salud intestinal y disminuyen la inflamación en el organismo ocasionada por diversas enfermedades”. Son ricas en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, carbohidratos, fibras, antioxidantes, vitaminas A, C y E, B3 y B9. También son abundantes en hierro, calcio, fósforo, potasio, zinc, selenio y magnesio.

Las semillas de la calabaza tienen un importante potencial nutritivo y medicinal. Su consumo es muy beneficioso para la salud. / diet-health.info

Pueden consumirse enteras o trituradas, solas, en ensaladas, o en la preparación de algunas comidas. Tostadas tienen un sabor bastante parecido al fruto del almendro.

La semilla de calabaza –o pepita, como también se le conoce en diversos países- ayuda al relajamiento, a la pérdida de peso, al incremento de la masa muscular, a reducir la inflamación, a proteger las células del organismo, a mejorar la salud de la próstata y la tiroides, igual en el caso de las enfermedades cardiovasculares y cerebrales. Los diabéticos deben conocer que es reguladora del azúcar en sangre.

Históricamente, en los campos de Cuba se usó –desconozco si se mantiene esa práctica- para el tratamiento de erradicación de los parásitos intestinales. Hoy se sabe que, a nivel mundial, se adquiere el aceite en los supermercados, pero acá era labor de madres y abuelas pelar las semillas, una por una, y extraerle la masita blanca, hasta lograr una cucharada. Era un trabajo que se hacía cada mañana, durante una semana, para ingerirlas en ayunas.

La receta

Calabaza con mojo

Esta es una receta en la cual las medidas serán más bien gusto y a tono con la disponibilidad de los ingredientes. No obstante les sugerimos.

Calabaza con mojo. / cubaneandoconmario.com

Ingredientes:

2 libras de calabaza

3 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de vinagre

½ taza de agua

1 pizca de sal

Preparación:

Lave la calabaza y córtela en pedazos de un tamaño prudencial, sin quitarle la cáscara. Colóquela en una cazuela llana, agréguele la sal y el agua. Póngala a cocinar a fuego mediano hasta que se ablande. Sáquela y póngala en una fuente. Quitarle la cáscara también es opcional. Machaque los ajos y sofríalos ligeramente en el aceite caliente rocíe la calabaza con el vinagre, añádale el sofrito, y listo.

Es una receta fácil de hacer y deliciosa. Pero más que eso es una forma de incorporar al menú otra forma que no sea la de añadirla a los frijoles.

Detalles relacionados con la calabaza

Puede significar NO, en casos de acercamientos. ¿A usted jamás le han dado calabazas? Seguramente sí, porque ‘dar calabazas’ expresa rechazo al intento de iniciar una relación. Se comenta la frase en tono jocoso, pero es algo muy serio para el rechazado. Sería lo que hoy se conoce como ‘dar el bate’.

Se le denomina reina del otoño, debido a que, en muchos países, sus mayores volúmenes productivos se alcanzan en el mes de octubre.

Es el símbolo de la Noche de Brujas.

Es ingrediente básico en la cocina judía.