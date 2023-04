Cambiar la Élite

Jugarían los seis primeros clasificados en la tabla de posiciones de la Serie Nacional 62 con refuerzos

La próxima Liga Élite podría cambiar de estructura, según trascendió en la mañana de este viernes en conferencia de prensa, donde intervino Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol.

La Liga Élite podría cambiar de estructura. / Roberto Morejón

Se analiza como más probable la variante de los seis primeros clasificados en la tabla de posiciones de la Serie Nacional 62 con refuerzos, que tal vez serían 10 peloteros, para disputar la lid el venidero invierno, con postemporada prevista en enero. El campeón, como ocurrió con Agricultores en la primera versión, debería asistir a la Serie del Caribe, en caso de que Cuba sea invitada.

“El béisbol es para el pueblo. Tenemos que lograr que se llenen los estadios”, dijo el también comisionado nacional en el Salón Adolfo Luque, del estadio Latinoamericano.

Lo cierto es que en este mismo espacio abogamos por la variante de los seis, sin cambios de nombres. Tuvimos en cuenta en aquellos escritos, pues fue tema recurrente, el factor identidad. Y quedó demostrado, después de la edición inicial, que los aficionados en nuestro país se identifican más con su provincia, aunque marche en último lugar.

Si bien aún no está aprobada la propuesta, parece ser el mejor camino para levantar un certamen que, para nadie es un secreto, no tuvo aceptación la pasada campaña. Como mismo es necesario un evento que reúna talento, también lo es el espectáculo. En definitiva, la razón de todo para un deporte no en vano declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Algunos numeritos de la Serie Nacional 62

Después de concluir las tres primeras subseries del calendario regular, el equipo que más batea en la Serie Nacional 62 es Las Tunas, con promedio colectivo de 342, en una media general de 303 entre los 16 elencos.

Aníbal Medina es líder a la ofensiva con 450 de average. / Ricardo López Hévia

En cuanto al pitcheo, registra números discretos, con Promedio de Carreras Limpias global de 5.56, donde solo podemos subrayar la buena labor del staff de Matanzas, único por debajo de cuatro (3.45).

A la defensa se promedia para 969 y únicamente Villa Clara lo hace muy bien (980).

En los apartados particulares debemos mencionar a Aníbal Medina, de Matanzas, líder a la ofensiva con 450 de average. En tanto, el máximo jonronero e impulsador es el santiaguero Osday Silva con ocho vuelacercas y 25 remolques.

Maikel Taylor registra los mejores números en cuanto a carreras limpias permitidas (0.47). / Boris Luis Carrera

Entre los lanzadores Maikel Taylor, de Industriales, registra las mejores cifras en lo referido a carreras limpias permitidas (0.47), a la vez que el más ponchador es el artemiseño Geonel Guitiérrez (19).