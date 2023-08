Camino al título 

BOHEMIA conversó con los directores técnicos de Las Tunas e Industriales, previo al inicio de la gran final de la Serie Nacional 62

No me siento favorito», fueron las primeras palabras de Abeysi Pantoja, director técnico del equipo de Las Tunas, tras la pregunta de este periodista durante el entrenamiento de los Leñadores en el Julio Antonio Mella.

Antes del Juego 1 (este sábado/a las seis de la tarde), el estratega argumentó que «en el béisbol cualquiera gana, y más en una serie corta».

Sobre la rotación de pitcheo que utilizará, explicó que serán cuatro los abridores y no tiene definido aún el quinto: Alejandro Meneses, Eliander Bravo, Ángel Sánchez y Yasel Labrada, por ese orden.

En cuanto a posibles cambios en la alineación titular, refirió que podría haber uno, el caso puntual de Rafael Viñales, aunque no lo dio por hecho.

También coincidimos con el manager de los Industriales, Guillermo Carmona, en el Hotel Las Tunas.

«Para nosotros fue muy emotivo clasificar a los play off. Cuando estábamos en el fondo de la tabla muchos no nos dieron para estar entre los ocho. Sin embargo, nunca perdimos la fe», dijo con una sonrisa el timonel de los Leones.

Guillermo Carmona considera que el trabajo no ha terminado./ Giovanni Martínez Abeysi Pantoja no se siente favorito. / Giovanni Martínez

En cuanto al rival de turno, reconoció que se trata de un gran elenco, con mucha fuerza al bate, pero considera que los anteriores también eran equipos difíciles (Sancti Spíritus y Santiago).

«Varias personas dicen que ya cumplimos con quedar segundos. Pero creo que no hemos terminado. Gane o pierda, hay que esperar al desenlace final», reflexionó Carmona.

Sobre posibles bajas, Yasmany Tomás no anda bien de salud, por lo que está en duda como titular.

El ex Grandes Ligas sufre de una intoxicación por alimentos consumidos en Santiago. «De todos modos se mantiene con el equipo y en caso de no figurar en el line up inicial podría actuar como emergente», considera el director técnico.

Finalmente Carmona confesó que más allá de Silvano Hechevarría, abridor del primer partido, no tiene definidos a los lanzadores para el resto de los compromisos.

Así piensan los dos estrategas que se enfrentarán desde este sábado 5 de agosto en una final inédita en series nacionales.

Desde BOHEMIA les deseamos suerte a ambos.