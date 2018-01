Investigadores de todo el mundo monitorean cuidadosamente la actividad de los asteroides próximos a la Tierra para evaluar la amenaza que representan. La inmensa cantidad de cuerpos celestes obligó a los astrónomos a crear una escala que sirve para calcular la posibilidad de caída de los asteroides.

Actualmente con más frecuencia se usan dos escalas —Escala de Palermo y Escala de Turín—. Ambas escalas están destinadas para medir el riesgo del impacto de un objeto próximo a la Tierra, pero no tratan de predecir cómo serían las consecuencias del posible impacto.

Uno de los autores del estudio relacionado con los asteroides, Jorge Zuluaga, destaca que durante el último siglo la humanidad observó la caída de dos grandes meteoritos, el Bólido de Tunguska y el de Cheliábinsk, y los dos explotaron sobre el territorio terrestre. Hubo numerosos testigos de ambos incidentes. Además, los epicentros de ambos impactos se hallan a una distancia de solo 2.300 kilómetros.

Zuluaga explica que dicha distancia —relativamente corta a escala espacial— despertó cierto interés acerca de los lugares del planeta que están más expuestos a los riesgos relacionados con meteoritos.

El científico y su colega, Mario Sucerquia, crearon un modelo digital del sistema solar que permite calcular qué partes de nuestro planeta están orientados hacia los conjuntos de cuerpos espaciales, y, por lo tanto, pueden convertirse en lugar de ‘aterrizaje’ de un meteorito.

And here is the companion annual map… https://t.co/ak8nychr6m pic.twitter.com/PUS0xfPfmm

— Jorge Zuluaga (@zuluagajorge) 18 de enero de 2018