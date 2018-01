WASHINGTON, 29 ene (Xinhua) — Nuevas evidencias muestran que el idioma es aprendido en sistemas cerebrales también utilizados para otros propósitos, y no en módulos específicos para los idiomas como se pensaba.

El estudio, publicado hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences, muestra que los niños aprenden su idioma natal y los adultos otros idiomas en antiguos circuitos cerebrales evolutivos que también realizan otras tareas como recordar una lista de compras o aprender a manejar.

“Nuestra conclusión es que el lenguaje es aprendido en tales sistemas de propósitos generales”, dijo Michael T. Ullman, uno de los investigadores del estudio y profesor de neurociencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown.

“Estos sistemas cerebrales también son encontrados en animales. Por ejemplo, las ratas los utilizan para aprender a navegar por un laberinto”, dijo Phillip Hamrick, otro de los autores de la Universidad Estatal de Kent.

El estudio tiene importantes consecuencias no sólo para entender la biología y evolución de los idiomas y cómo son aprendidos, sino también para analizar la forma de mejorar el aprendizaje de idiomas, tanto para aquellos que estudian otro idioma como para quienes padecen trastornos del lenguaje como autismo, dislexia o afasia.

Los resultados muestran que la memorización de las palabras de un idioma se correlaciona con el aprendizaje en “memoria declarativa”, aquella que utilizamos para recordar listas de compras, el rostro del conductor del autobús o lo que cenamos anoche.

Sin embargo, las habilidades gramaticales que nos permiten combinar palabras en oraciones conforme a las reglas de un idioma, se correlacionan con el aprendizaje de la “memoria procedimental” que utilizamos para aprender tareas como nadar, andar en bicicleta o tocar un instrumento musical.

“Los investigadores todavía saben poco de las bases genéticas y biológicas del aprendizaje de idiomas, pero los nuevos hallazgos podrían conducir a avances en estas áreas”, dijo Ullman. “Sabemos más de la genética y la biología de los sistemas cerebrales que de los mismos aspectos del aprendizaje de lenguajes”.

Aunque los investigadores saben poco de los genes subyacentes en el idioma, Ullman dijo que se han identificado varios genes que desempeñan papeles particulares en los dos sistemas cerebrales. Los hallazgos de este estudio indican que estos genes podrían desempeñar papeles similares en el idioma.

Además, los hallazgos podrían ayudar a mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros o a personas con trastornos de lenguaje, dijo Ullman.