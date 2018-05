La NASA ha publicado una grabación, realizada por el telescopio del Solar Dynamics Observatory a principios de mayo, que muestra la actividad solar. El video fue filmado con el uso de un rango profundo de luz ultravioleta, que permitió observó un amplio “agujero coronal” en el disco solar.

Un “agujero coronal” es un área más oscura de la corona solar con velocidad incrementada del viento solar. El brillo disminuido de estas partes de la estrella se asocia con el escape masivo de plasma de estas regiones al espacio interplanetario.

“Un agujero coronal ecuatorial extenso ha girado de modo que ahora se enfrenta a la Tierra (…) Esta área abierta magnéticamente está transmitiendo viento solar (es decir, una corriente de partículas cargadas expulsadas por el Sol) al espacio. Cuando la Tierra entra en una corriente de viento solar y la corriente interactúa con nuestra magnetosfera, a menudo observamos auroras”, publicó la NASA.

Our Sun-watching satellite saw a coronal hole on the Sun on May 2-4 👀 Coronal holes — a perfectly normal occurrence — appear as dark areas when seen in certain wavelengths of extreme ultraviolet light, like in these images. https://t.co/HYZePndwpB pic.twitter.com/QtKFwfld0Z

— NASA Sun & Space (@NASASun) 10 de mayo de 2018