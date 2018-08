Está ahí y lo vemos todos los días, pero el Sol sigue siendo un misterio. Al menos, la NASA tiene tres preguntas que tratará de resolver con la sonda solar Parker: ¿Por qué la corona del Sol —la capa más externa del astro— está más caliente que su superficie? ¿Qué mecanismo o mecanismos produce el viento solar? ¿Y las tormentas solares?

Una vez lanzada, contestar a estas preguntas podría estar más cerca. Parker en sus últimas tres órbitas alcanzará la distancia del astro rey más corta a la que cualquier creación humana haya llegado antes: estará a 6,8 millones de kilómetros del Sol —la Tierra está a 149,6 millones de kilómentros de nuestra estrella—.

Aunque por el momento desconocemos estas respuestas, pero sí tenemos parte del conocimiento: sabemos qué son el viento solar y las tormentas solares. También conocemos los efectos de estas peculiares tormentas cuando llegan a la Tierra y la diferencia entre ambas.

¿Qué es el viento solar?

Eugene Parker las predijo en 1958, en un estudio científico que, en un primer momento, le dijeron que lo “repensara” antes de publicarlo, según explica David Lario, investigador del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y que ha participado en el diseño de la misión de la NASA. Sin embargo, “el editor de la revista dijo que se publicaba” y así fue.

El estudio de Parker se basaba en la temperatura de la corona y la dirección de las colas de los cometas

En este estudio, Parker “se basaba justamente en que la corona está más caliente que la superficie del Sol y en la orientación que toman las colas de los cometas”, explica Lario desde el otro lado del teléfono. Parker desarrollaba en su investigación “cómo la corona se tendría que estar expandiendo todo el tiempo” y, justamente, esta expansión continuada es lo que conocemos como viento solar. “El viento solar es un flujo de partículas que está saliendo del Sol continuamente”, afirma el investigador español.

Esta misión solar lleva el nombre de Parker, todavía vivo, debido a su investigación que, además, pudo ser confirmada en un primer momento por datos que recogidos alrededor de la Tierra. Además, en plena Guerra Fría, estadounidenses y soviéticos, señala Lario, aún hoy no se ponen de acuerdo en quién fue el primero en corroborar la existencia de estas partículas que viajan desde el Sol: “Hay una controversia en quién fue el primero en descubrirlo porque NASA dice que fue Mariner 2 en 1962 y los soviéticos dicen que fue la sonda Luna 1 en el 1959”, cuenta de forma anecdótica el científico.

Sobre todo protones, electrones y partículas alfa

¿Qué partículas viajan en el viento? Conocemos a estas partículas porque llegan hasta la Tierra: “Básicamente son protones y electrones, también viajan alrededor de un 10% de partículas alfa o Helio e iones más pesados como carbono, oxígeno y un poco de hierro”, explica Lario.

¿Qué son las tormentas solares?

“Las tormentas solares son eyecciones de masa coronal”, explica Lario desde el otro lado del teléfono. “Son las típicas imágenes que vemos con coronógrafos —instrumentos que se añaden a los telescopios— en las que se producen estas explosiones. Eso es lo que conocemos como tormenta solar”.

La velocidad a la que el Sol puede eyectar masa puede ser “muy alta”, de hasta “2.000 kilómetros por segundo”, tal y como señala el experto del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins.

¿La diferencia entre viento y tormentas solares? “El viento solar es como una brisa que es el medio de fondo por donde se propagan las eyecciones de masa coronal (o tormentas solares)”, concluye Lario.

Consecuencias

Las tormentas solares producen oscilaciones del campo magnético

En el caso del viento solar, las consecuencias de su llegada no producen daños. Aunque no lo veamos, llegan partículas del Sol a la Tierra en todo momento. No ocurre lo mismo con las tormentas solares. “Cuando llegan a la Tierra lo que produce son oscilaciones del campo magnético que afectan a la magnetosfera y, esto, a su vez puede afectar a los componentes de los satélites, como el GPS, o producir, también, tormentas geomagnéticas”, explica el investigador.

Sin embargo, no hay que alertarse, ya que más allá de interrumpir nuestra vida tecnológica, estas tormentas no afectan al ser humano

“La tormenta geomagnética es un proceso de reconexión magnética de nuestro planeta que altera el campo magnético de la Tierra” y a todos los instrumentos que se basan en esto. Ya sean “perforaciones petrolíferas bajo tierra” o “redes eléctricas que van de una ciudad a otra”. Al final casi toda la tecnología que utilizamos puede verse afectada por estas eyecciones de masa coronaria.

