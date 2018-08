Washington, 27 ago (EFE).- Un grupo de investigadores que ha estudiado los ciclos climáticos del Paleolítico sugirió que la extinción gradual de los neandertales puede estar vinculada a la llegada de épocas más frías, según un estudio publicado hoy en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los expertos sostienen que la ausencia de las herramientas de este grupo de homínidos durante los tramos más gélidos del Paleolítico europeo sugieren que estas etapas influyeron en el declive de los neandertales y el auge de los humanos modernos.

Esta transición ocurrió, según el nuevo estudio, en un periodo de ciclos gélidos recurrentes, pero los investigadores reconocieron que no han podido trazar una unión explícita entre el factor del frío y la extinción neandertal.

El trabajo fue liderado por Michael Staubwasser, de la universidad alemana de Colonia, quien analizó los datos de estalagmitas en Europea del Este y Central de hace entre 44.000 y 40.000 años, incluyendo entre sus observaciones algunas provenientes del norte de la Península Ibérica.

Posteriormente, los expertos compararon esas informaciones con los registros de artefactos neandertales en Europa durante esos periodos y previamente, extrayendo periodos de despoblación y repoblación de neandertales y humanos modernos.

En este sentido, el estudio muestra que tras los periodos fríos Europa experimentó un cambio genético con la expansión de los humanos modernos, ya que las pruebas sugieren que ambos se cruzaron entre cuatro y seis generaciones hasta confirmarse la extinción de los neandertales.

Así, los investigadores pusieron el foco en la dieta de ambos como un factor decisivo, siendo la de los neandertales mucho más limitada y con mayor importancia de la carne terrestre, que sería menos accesible en periodos fríos, mientras que los humanos modernos la complementaban con plantas y alimentos marinos