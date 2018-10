El asteroide TB145 fue descubierto en 2015, cuando pasó por primera vez cerca de la Tierra en una fecha muy peculiar, pues sucedió el 31 de octubre, durante la celebración del Halloween. En ese momento estuvo a 482,803 kilómetros de distancia.

Con 600 metros de diámetro, el cometa fue descrito como “muerto”, ya que perdió sus compuestos volátiles tras dar numerosas vueltas al Sol, pero también por su curiosa forma de cráneo.

“Datos del Telescopio infrarrojo de NASA indican que se podría tratar de un cometa muerto, pero en las imágenes del observatorio Arecibo parece como si se hubiera hecho un disfraz para su paso en Halloween”, dijo en ese momento la científica del programa Kelly Fast.

También se descubrió que el cometa solo refleja el seis por ciento de la luz que recibe del Sol, similar al asfalto fresco, por lo que se estableció que era un cometa extinto. (En telemundo.com)

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9#HappyHalloweenpic.twitter.com/gICZTSLcZr

— NASA (@NASA) 30 de octubre de 2015