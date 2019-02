Washington, 19 feb (PL) Un estudio desarrollado por un equipo internacional de investigadores encontró evidencias que sugiere que al menos algunos neandertales mantuvieron una dieta a base de carne fresca, publica hoy la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La evidencia llegó en forma de proteína encontrada en el colágeno de los huesos neandertales preservados, hallados en dos sitios de excavación en Francia: Grotte du Renne y Les Cottés.

Los científicos descubrieron que las proporciones de nitrógeno-15 y nitrógeno-14 eran similares a las de los principales consumidores de carne modernos como los lobos, según el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania.

Aseguran los expertos que la evidencia de una dieta carnívora incluye lanzas encontradas cerca de restos de neandertales, junto con huesos de animales sacrificados.

Existen también muestras de que los neandertales tenían un tórax con mayor grosor que el de los humanos modernos, característica que permitiría riñones e hígados más grandes, encontrados a menudo en animales con una dieta rica en proteínas.

Los analistas sugieren que cuando se considera la evidencia como un todo, parece muy probable que la carne fresca sea un componente principal de la dieta neandertal: carne derivada de animales vegetarianos.

A su juicio, un candidato probable son los cervatillos (familia de mamíferos que incluye los ciervos o venados), los cuales habrían sido relativamente fáciles de lancear y sus huesos se han encontrado en sitios de excavación de neandertales.