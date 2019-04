La moneda que homenajea al difunto científico británico Stephen Hawking será retirada de circulación debido a que se ha descubierto un error en la fórmula de la entropía del agujero negro que aparece en la pieza de 50 peniques.

Lanzada el pasado mes de marzo por la Real Casa de la Moneda del Reino Unido, la pieza conmemorativa contiene una ilustración de un agujero negro y la ecuación Bekenstein-Hawking. La fórmula fue desarrollada en 1974 por el difunto científico británico, basándose en un trabajo anterior del físico israelí-estadounidense Jacob Bekenstein.

Gracias a esta ecuación se llegó a una de las grandes conclusiones de la carrera del científico: entender que los agujeros negros emiten un brillo conocido como la radiación Hawking. Pero ahora, la joven física matemática francesa Avril Lapremiere ha encontrado un error en esa fórmula que ha pasado desapercibido durante 45 años.

