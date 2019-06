Los arqueólogos han encontrado cerca de Madrid rastros de un asentamiento visigodo, incluidas las ruinas de un palacio y, posiblemente, una mezquita.

Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos que fundó su propio reino en la península Ibérica en el siglo VI. Se cree que las ruinas encontradas son los restos de la ciudad de Recópolis, fundada en el 578.

A geomagnetic survey of Reccopolis, a site in Spain, has revealed the Visigothic city to be more extensive than previously thought. The survey also found a building that may be a mosque, if so, it could be among the oldest in Europe. https://t.co/UndQH800bo via @LiveScience

