Por María Elena Álvarez Ponce|Fotos: Omara GARCÍA MEDEROS / ACN

Al programa de atención a la dinámica demográfica que, como política, lleva adelante el Estado cubano para enfrentar los elevados y crecientes niveles de envejecimiento poblacional, miraron hoy los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El tema fue analizado de conjunto por las comisiones de Salud y Deporte y de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, dos de los grupos permanentes de trabajo del Parlamento reunidos hasta el miércoles próximo en el Palacio de Convenciones de La Habana, en la antesala del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del máximo órgano legislativo.

La población cubana no va camino a envejecer, está envejecida, no es eso algo que vaya a ocurrir, sino que existe, es una realidad, expresó Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Para avalar la afirmación señaló que la proporción de cubanos y cubanas con 60 o más años de edad ha ido en aumento: si en 2012, cuando el último Censo, representaban el 19,4 por ciento, hoy constituyen el 20,4, y para 2030 deben llegar al 30 por ciento, casi un tercio del total de habitantes.

Las tendencias demográficas no cambian de ahora para luego y, del mismo modo, son difíciles de revertir, señaló Murillo Jorge, y añadió que la tendencia es que en los próximos años la población continuará decreciendo, con un envejecimiento sostenido.

Los bajos niveles de fecundidad son el factor determinante y a esto se suma el incremento de la esperanza de vida al nacer y una emigración creciente, significó, y al respecto explicó que, biológicamente, todavía la población cubana se reproduce, es decir, nacen más que los que fallecen, pero cuando se resta el saldo neto migratorio ya no es así, pues se van más que los que retornan.

De las medidas adoptadas como parte de ese programa, para alentar la natalidad y aumentar esa tasa global de fecundidad, que desde hace décadas viene comportándose por debajo del nivel de reemplazo, habló Murillo Jorge, y también de cuánto viene haciéndose en aras de la atención a ese creciente grupo etario que son los adultos mayores.

Sobre esto último, mencionó, por ejemplo, los hogares de ancianos, gimnasios bio-saludables, casas y círculos de abuelos, así como también lo referido al financiamiento y producción de prótesis estomatológicas y auditivas, servicios ópticos, bastones y sillas de ruedas, entre otros.

En cuanto a lo primero, gran interés despertó entre los diputados miembros de ambas comisiones la partida de 50 millones de pesos salidos del Presupuesto y destinados a atender en 32 municipios del país necesidades constructivas o de rehabilitación de viviendas de madres con tres o más hijos.

No se trata de un subsidio, en este caso nada tienen que ver los ingresos per cápita del núcleo familiar, esto es un financiamiento para estimular a esas madres y ofrecerle soluciones, destacó el Presidente de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

Señaló que a pesar de muy buenas experiencias en varios territorios en cuanto a variantes utilizadas para cumplir el objetivo -que es satisfacer las necesidades de esas mujeres y sus hijos-, lo cierto es que aunque de ese medio centenar de millones ya fueron asignados este año 35, apenas tres han sido ejecutados.

Presente en el análisis conjunto, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, ofreció detalles en cuanto a los servicios de atención a la pareja infértil, que cubren todos los municipios del país y cuya eficacia va también en aumento.

Juan Carlos Alfonso, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, hizo énfasis en la complejidad del tema y dio más motivos para la reflexión al señalar que Guantánamo, muy cerca de ese 2,1 considerado el nivel de reemplazo de la población, está muy lejos de tener las condiciones más propicias para una mayor fecundidad.

De todo se habló en esta sesión: de módulos de canastillas –cunas y colchones incluidos-, de esa estructura demográfica de país desarrollado que tiene Cuba, sin serlo, y de la necesidad de encarar el asunto desde todos los ángulos, incluido el cultural.

Existen parejas sin grandes estrecheces económicas que, cuando más, tienen un hijo, hay mujeres que sienten que la maternidad la atrasa en cuanto a su realización profesional, señalaron algunos diputados y otros insistieron en la necesidad de influir en el campo de las percepciones y, también, de hablar más de estos temas.

Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, destacó que ese programa de atención a la dinámica demográfica, para el cual fue creada una comisión gubernamental y que sigue de cerca el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha tenido muy en cuenta el parecer de las féminas y su organización.

Ciertamente, las medidas no han tenido el resultado esperado en cuanto al aumento de la natalidad, pero es que, en no pocos casos, no están siendo aplicadas cabalmente, destacó, y en tal sentido dijo que ni siquiera los módulos de canastilla se están haciendo como fueron diseñados ni llegando como debe ser a los municipios.

Llamó a los diputados a informarse bien de estos temas, para poder cumplir su función orientadora y, sobre todo, de control y fiscalización, y acompañar a los consejos de la administración en la asignación de los subsidios y, en especial, ese financiamiento como estímulo para madres con más de tres hijos.

Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, insistió en la trascendencia del tema y destacó que con toda intención en estos días de trabajo de los grupos parlamentarios se presentarán resultados del control y fiscalización de varias medidas adoptadas como parte del programa de atención a la dinámica demográfica.

Qué ha pasado en esos 32 municipios cubanos a los que están destinados los ya citados 50 millones del Presupuesto es un buen tema para el análisis en estas sesiones en comisiones, destacó Santana Bello y mencionó, además, el funcionamiento de las casas de abuelos y los servicios de atención a la pareja infértil.