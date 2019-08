WELLINGTON, Nueva Zelanda.-Heracles Inexpectatus, así fue nombrada la especie de loro gigante que fue descubierta por investigadores neozelandeses y cuyo hallazgo fue publicado el 7 de agosto en la revista Biology Letters. El espécimen habría habitado la Tierra hace más de 16 millones de años.

Según la National Geographic, el hallazgo del espécimen se presentó en St. Bathans, una antigua ciudad minera de Nueva Zelanda situada en la cima de un lago extinto. Dicho lugar venía siendo explorado desde el 2008 por investigadores ya que en el área se habrían descubierto varios fósiles de grandes aves.

Como señala National Geographic, en el sitio se lograron conservar varios depósitos de la época del Mioceno temprano, incluyendo plantas, cocodrilos y murciélagos, además de docenas de especies de aves.

Hasta entonces se sabía que el kakapo, un espécimen actual de loro, es el ave neozelandesa más pesada, sin embargo el reciente hallazgo de Heracles Inexpectus, (nombrado así en alusión al héroe griego Hércules) rompió el récord, dado que pesaba 7 kilos y medía aproximadamente un metro de alto.

De acuerdo con Trevor Worthy, paleontólogo de la Universidad Flinders de Australia, muchos de los restos de especímenes de aves de la fauna de St Bathan que han sido identificados son pequeños, señaló a la National Geographic.

Sin embargo el investigador destacó que los huesos tibiotarso o baquetas de este pájaro se asentaron junto a los huesos de un ave endémica de St Bathans hasta que se dieron cuenta de que en realidad tales huesos no eran realmente de un espécimen de águila antigua.

Worthy señala que "fue completamente inesperado y bastante novedoso", y añadió: "Una vez que me convencí de que eran de un loro, obviamente tuve que convencer al mundo".

Worthy, el paleontólogo que estuvo a cargo de la investigación, comparó -junto a su equipo- los huesos de las piernas del ave extinta con los de otros especímenes que observaron a través de imágenes en línea de varios museos para reducir la lista de especies potenciales y así identificar la nueva especie hallada.

En el proceso de acotar la búsqueda poco a poco fueron dando con el orden de Psittaciformes, correspondientes a los loros y cacatúas. Alyson Boyer, ecóloga de la Universidad de Tennessee señaló: “Basado en lo que pudieron mostrar aquí, es convincente. (…) Los loros tienen una morfología muy distintiva”, según informó National Geographic.

