Hielo marino antártico aumenta por recuperación de la capa de ozono

La reducción del agujero de ozono antártico disminuye las nubes sobre altas latitudes del hemisferio sur y de la radiación infrarroja descendente, aumentando en último extremo el hielo marino, según reporta DPA/Europa Press desde Madrid.

Los registros de observación muestran que el ozono estratosférico disminuyó antes de fines de la década de 1990, y que se produjo una abrupta reducción del 50% en la capa de ozono estratosférico antártico durante septiembre a noviembre de cada año, cuyo resultado se conoce comúnmente como el agujero de ozono. Desde entonces, el ozono estratosférico comenzó a estabilizarse e incluso ha aumentado lentamente a principios del siglo XXI, especialmente en las regiones polares, informa la Academia de Ciencias de China.

El hielo marino en las regiones polares desempeña un papel importante en el sistema climático global. El cambio en el hielo marino da como resultado una gran variación en el albedo sobre la superficie del mar, lo que conduce a un cambio en la absorción de la radiación solar y la temperatura de la superficie del mar. Pero, ¿cómo influye la capa de ozono, que se encuentra en la estratosfera, en el hielo marino antártico? Este es un tema candente en el campo de la ciencia atmosférica.

Estudios recientes demuestran que el agujero de ozono antártico tiene influencias importantes en el hielo marino antártico. Por ejemplo, los cambios inducidos por el ozono en las circulaciones atmosféricas y oceánicas alteran significativamente el transporte del calor del océano y la dinámica del hielo marino, lo que afecta la temperatura de la superficie del mar y el hielo marino antártico.

El profesor Yongyun Hu y su equipo, un grupo de investigadores del Laboratorio de Estudios Climáticos y Atmosféricos, Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas, Facultad de Física de la Universidad de Pekín, descubrieron que los efectos radiativos indirectos inducidos por el ozono estratosférico también desempeñan un papel en causar cambios en el hielo marino antártico, y su trabajo ha sido aceptado en la edición especial en desarrollo de Advances in Atmospheric Sciences on Antarctic Meteorology and Climate: Past, Present and Future.

Mediante el uso de un modelo climático, el profesor Yongyun Hu y su equipo diseñaron una serie de experimentos de sensibilidad y descubrieron que la recuperación del ozono conduce a un aumento del hielo marino antártico.

‘En este estudio, el modelo de circulación atmosférico se combinó solo con una losa oceánica para distinguir los efectos de radiación de las nubes inducidos por el ozono sobre el hielo marino, en el que se excluyeron los transportes de calor oceánico y el hielo marino dinámico’, dice el autor correspondiente del estudio, Prof. Hu.

‘Por lo tanto, el cambio en el hielo marino antártico es producto de los procesos de radiación y calor. Es el efecto radiactivo indirecto del cambio de ozono estratosférico en lugar de su efecto radiactivo directo lo que causa los cambios en la temperatura de la superficie del mar y el hielo marino. El efecto radiativo indirecto proviene del cambio en las nubes’.

Su investigación demuestra que la recuperación del agujero de ozono antártico absorbe más radiación solar y calienta la estratosfera inferior sobre las latitudes altas del hemisferio sur, lo que provoca aumentos en la estabilidad estática en la troposfera superior y disminuye la cobertura de nubes sobre las latitudes altas del hemisferio sur.

La cubierta de nubes reducida conduce a un aumento en la radiación de onda larga saliente y una reducción en la radiación infrarroja descendente, especialmente en otoño austral. Esto da como resultado el enfriamiento de la superficie del Océano Austral y el aumento del hielo marino antártico. El enfriamiento de la superficie también implica retroalimentación de albedo de hielo. El aumento del hielo marino refleja la radiación solar y provoca un mayor enfriamiento y más aumentos en el hielo marino antártico.