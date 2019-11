Encuentran rara especie que se creía extinguida: ciervo ratón lomo plateado.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) reportó el hallazgo de la especie Tragulus versicolor, que se encuentra en la lista roja de especies amenazadas, cerca de la ciudad de Nha Trang, capital de la provincia vietnamita de Khanh Hoa.

El científico vietnamita An Nguyen lideró la expedición que permitió captar por primera vez en tres décadas a un animal elusivo y diminuto en grave peligro de extinción debido, entre otras, a la acción humana

El ciervo ratón de Vietnam es una especie del tamaño de un conejo y, a pesar de su nombre, el diminuto animal no es ni un ciervo ni un ratón, sino la especie de ungulado (mamífero con pezuñas) más pequeña del mundo.

¿Cómo fue posible fotografiarlo después de tres décadas?

Los científicos lograron captar al ciervo ratón gracias a la colaboración de pobladores de aldeas locales que habían avistado al animal.

Gracias a esos datos, los investigadores colocaron tres cámaras trampa en un área del sur de Vietnam y obtuvieron 275 fotografías de la especie. En una segunda etapa, Nguyen y sus colegas instalaron otras 29 cámaras trampa y registraron esta vez más de 1.800 imágenes del ciervo ratón a lo largo de cinco meses.

“No teníamos idea de qué esperar, así que me sorprendió y me alegré mucho cuando revisamos las cámaras trampa y vimos fotografías de un ciervo ratón”, señaló An Nguyen. “Descubrir que de hecho todavía está ahí afuera es el primer paso para garantizar que no lo perdamos nuevamente y ahora nos estamos moviendo rápidamente para descubrir la mejor manera de protegerlo”.

Una lección para los conservacionistas es la importancia de trabajar junto a pobladores locales.

¿Por qué está en peligro?

Se cree que el ciervo ratón es víctima de predadores como perros salvajes, pitones y leopardos. Pero su peor enemigo es el ser humano.

Es común en el sudeste asiático el uso de trampas de alambre caseras y la caza es indiscriminada y ha sido tan devastadora que ha llevado en Vietnam al llamado “síndrome del bosque vacío”, en el que en un bosque aparentemente intacto las especies están siendo llevadas al borde de la extinción.

El estudio, publicado en la revista especilizada Nature Ecology & Evolution, intensificó los llamados a tomar medidas urgentes para proteger al ciervo ratón y a otras especies víctimas del tráfico de especies silvestres y otras acciones.

