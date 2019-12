primera neurona artificial

‘Welcome to the Future. Man, Machine, The Fusion¡

El futuro ya no solamente es hoy, sino que se nos ha adelantado demasiado. La ciencia ya logró hacer una neurona de manera artificial, la cual básicamente es un chip que se coloca en el exterior de la cabeza y que puede traer muchos beneficios.

Este chip podrá ayudar a reparar daños cerebrales, siendo la más conocida de estas, el Alzheimer.

“Más específicamente, hemos construido modelos de silicona de neuronas hipo complicada y neuronas respiratorias en su corteza interior. Las neuronas biológicas, por lo general, tienen un comportamiento eléctrico muy complicado. Es muy difícil medir el flujo de canales de iones dentro de estas neuronas. Lo que hemos hecho en mi grupo y dentro del consorcio, ha sido desarrollar técnicas que básicamente transfieren el comportamiento de las neuronas dentro de un pedazo de silicona como este.”

Es lo que dijo el Profesor Alain Nogaret sobre el trabajo que han estado desarrollando en la Universidad de Bath en conjunto con la Universidad de Bristol, la Universidad de Zurich y la Universidad de Auckland.

En cuanto se perfeccione esto, se podría comenzar a utilizar en pacientes que padecen de Alzheimer para intentar reactivar sus neuronas; pero este no es el único uso, sino que puede ayudar a reducir el número de paros al corazón, ya que las neuronas encargadas de hacer que lata, no responden correctamente en estos casos. El chip podría ayudar en este y muchos otros casos relacionados con el funcionamiento de las neuronas.