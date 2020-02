Aparece el más antiguo y mayor depredador de los dinosaurios

El último descubrimiento de los paleontólogos ha arrojado luz sobre lo poco que se sabe hasta ahora acerca de los tiranosaurios.

Formalmente llamado Thanatotheristes degrootorum, este dinosaurio es el primer miembro de la familia de los tiranosaurios encontrado en los últimos 50 años. Tal y como informan los expertos, el depredador habitó la Tierra hace más de 79 millones de años, lo que lo hace más antiguo aún que su primo lejano, el T-Rex.

A new species of tyrannosaur has been discovered in Alberta, Canada. It measured 2.4 metres at the hip and was an apex predator 79 million years ago. It has been named Thanatotheristes degrootorum, meaning “reaper of death”.

(Credit: Julius Csotonyi) pic.twitter.com/lJe4SAyx1k

— Extinct Animals 🦖🦕 (@Extinct_AnimaIs) February 10, 2020