Cerca de Jerusalén aparece templo de la de Edad de Hierro

Un complejo de templos de la Edad de Hierro, descubiertos uno encima del otro en Tel Moza, situado cerca de Jerusalén, puso en duda la teoría de que el Templo de Salomón fuera el único sitio de culto centralizado en la región del antiguo Reino de Judá. Esta conclusión fue revelada por una investigación recientemente publicada en la revista Biblical Archaeology Review por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv y la Autoridad de Antigüedades de Israel.

“Nuestro análisis de los hallazgos arqueológicos y los textos bíblicos demuestran claramente que el templo en Moẓa se ajustaba a las antiguas convenciones y tradiciones religiosas del cercano Oriente y las representaciones bíblicas de los lugares de culto en toda la tierra”, escribió Shua Kisilevitz, una de las principales autoras del estudio.

At least the same size as Solomon’s Temple and resembling that structure’s description in the Bible, Motza temple was used for worship of both Yahweh and idolshttps://www.haaretz.com/archaeology/.premium-temple-found-near-j-lem-challenges-archaeologists-assumptions-on-first-temple-1.8492874 …

Ancient place of worship found near Jerusalem challenges assumptions about First Temple

haaretz.com