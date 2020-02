¿Cuántas superlunas más habrá en 2020?

Por York Perry

La superluna, por algún motivo, parece ser un tema de gran interés en Chile, México y buena parte de América Latina. Hace unas horas fuimos testigos del primer fenómeno de este tipo agendado para nuestro año 2020 y la realidad es que habrá muchos más eventos similares a lo largo de los próximos meses.

Pero también esta situación ha abierto el espacio para muchas dudas sobre qué es exactamente una superluna. Ya que se trata de un término que se ha popularizado en los últimos años, pero que no todos tienen muy claro más allá de ser el momento en el que el astro vecino luce grande, muy grande y brillante.

La realidad es que la superluna no es más una palabra inventada por el astrólogo Richard Nolle en 1979. Designando ese nombre para el momento en el que la distancia entre la Tierra y la Luna disminuye 10 % o más en relación con su último ciclo de apogeo.

El apogeo es ese momento donde el astro está a la distancia más alejada posible de la Tierra. Mientras que el perigeo es cuando está más cerca de nosotros, y por lo tanto, usualmente, más visible.

La órbita elíptica de la Luna ha permitido calcular con precisión entonces en qué lapsos habría técnicamente una superluna. Estando contemplada para las siguientes fechas:

El 10 de marzo de 2020.

El 7 de abril de 2020.

El 5 de mayo de 2020.

El 16 de octubre de 2020, pero no será observable.

El 18 de septiembre de 2020. Sí es superluna pero no podrá observarse por la fase lunar.

El 14 de noviembre de 2020. No observable.