Nuevo y misterioso virus nunca antes visto

Por Miguel Bravo

Brasil es el protagonista de esta nueva historia que sinceramente parece de terror, ya que esta vez se ha encontrado un nuevo virus en este país, un virus que nunca se había visto antes.

Esto ya es demasiado

En la época en que la humanidad se encuentra enfrentándose al coronavirus, un virus que se sigue cobrando las vidas de incontables personas alrededor del mundo, nos encontramos con otra mala noticia, y eso es que se ha encontrar a un virus que nadie conocía.

Este virus fue encontrado en Brasil de parte de los expertos Bernard La Scola de la Universidad Aix-Marseille en Francia y Jônatas S. Abrahão de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Quienes bautizaron a este nuevo virus como Yaravirus.

“Aquí reportamos el descubrimiento del Yaravirus, un nuevo linaje de virus amebal con un origen y una filogenia misteriosos. Se ha visto que la mayoría de los virus conocidos de la ameba comparten muchas características que eventualmente llevaron a los autores a clasificarlos en grupos evolutivos comunes.

Al contrario de lo que se observa en otros virus aislados de ameba, el Yaravirus no está representado por una partícula gigante y un genoma complejo, sino que al mismo tiempo tiene un número importante de genes no descritos previamente.”

Esto es lo que dice un informe realizado por bioRxiv. Sin duda no es nada alentador el hecho de que no se sepa gran cosa de este nuevo enemigo de la humanidad, pero lo que si nos hace sentir más seguros, es que no se han reportado casos de de personas infectadas por el virus.

Eso si, las investigaciones siguen y se espera conocer mucho más sobre este nuevo virus que parece ser un misterio en muchos sentidos y esperamos de todo corazón que no se repita un caso similar al que vivimos ahora con el coronavirus.