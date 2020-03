Tras 21 años buscando vida extraterrestre suspenden el proyecto

Por Manuel Moreno

A principios de este siglo, muchos usuarios de Internet, que empezaban a tener conexión en sus casas a la red, decidieron aportar su granito de arena a la búsqueda de vida extraterrestre instalando en sus ordenadores en casa el programa del proyecto SETI@home.

Consistía en un ligero software que permitía al usuario recibir “paquetes de datos” con sonidos e información procedente del espacio exterior, procedentes de los radiotelescopios de Arecibo, y analizarlos para ver si “se encontraba algo” que pudiera ser una señal de vida inteligente más allá del planeta Tierra. Cada usuario recibía información distinta y, entre todos los participantes, se procesaban grandes cantidades de información.

La idea era apasionante. Personalmente, me entusiasmaba poder estar contribuyendo en la investigación colaborativa, que había sido lanzada por la Universidad de Berkeley en California a finales de los años 90. Ahora, 21 años después de su puesta en marcha, y tras haber recibido la colaboración de mas de 5 millones de internautas en todo el mundo, el proyecto SETI@home llega a su fin.

Los resultados no han sido muy concluyentes -básicamente, la realidad es que no se ha detectado ningún rastro de vida inteligente– y el proyecto va a ser suspendido de manera indefinida. Sus responsables han señalado en Twitter que el día 31 de marzo de 2020 se dejará de enviar nuevos paquetes de información a los usuarios.

Aseguran que aunque se deje de enviar información para analizar, el proyecto no muere como tal, sino que en el futuro se desarrollaran nuevas formas de colaboración ciudadana para seguir investigando. Sin embargo, no se sabe cómo será esta y si definitivamente el proyecto SETI@home pasará a formar parte del cementerio digital de ideas que no triunfaron en Internet.

Según se señala en la web de SETI@home, se han analizado todos los datos que se necesitaban analizar “por el momento· y la coordinación de la distribución de información se había vuelto demasiado difícil en los últimos años.