Predictores de pandemias: otros héroes modernos

Por JESSICA CASTRO BURUNATE

En estos días, todo el mundo hace sus cuentas y está pendiente de las cifras. Hasta el calendario del teléfono móvil, demasiado inteligente, comenzó a marcar por iniciativa propia los días de la pandemia. El 31 de diciembre, la República Popular China notificó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la existencia de un nuevo y desconocido virus en su territorio. Unas semanas después se reconocería como el causante de la COVID-19, una enfermedad infecciosa que provoca afectaciones en las vías respiratorias y que en los casos más graves puede resultar mortal.

El SARS-CoV-2, en apenas tres meses, se convirtió en pandemia mundial, paralizó gran parte del planeta y colapsó los sistemas sanitarios de grandes y pequeños países. La rápida propagación del virus que hoy afecta a más de 180 naciones, tiene la marca de un mundo cada vez más conectado y presenta un reto considerable a la ciencia que intenta romper sus propios récords de tiempo de respuesta.

Mientras llega la solución definitiva, se recurre a la predicción más confiable: los modelos matemáticos de pronósticos y la inteligencia artificial. Afortunadamente, esta también es la era de la información y los algoritmos.

Las predicciones de SIR

Por casi un siglo, la gestión de las epidemias se ha apoyado en un esquema de proyección “básico”: el modelo de SIR, presentado en 1927 por los escoceses Anderson Gray Mc Kendrick y William Ogilvy Kermack.

Las llamativas siglas, que parecieran anunciar un título nobiliario, responden a las tres subpoblaciones relacionadas en el modelo: los susceptibles (S) de contraer la enfermedad, los infectados (I) y los recuperados (R). Irónicamente, en este último grupo en ocasiones también se ubica a los fallecidos para simplificar el proceso.

Mediante ecuaciones diferenciales se proyectan las variaciones de estos conjuntos en un tiempo determinado, considerando variables como la tasa de infección y el período infeccioso promedio. Los parámetros pueden variar dependiendo de las características de la enfermedad.

“No es lo mismo la modelación que se utiliza para la epidemia del dengue, en la que el agente transmisor es un mosquito, que la del nuevo coronavirus, cuya principal fuente de contagio es el contacto entre seres humanos”, explicó a los medios nacionales Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, donde también se ha utilizado el viejo modelo Kermack-Mc Kendrick.

Cuando las personas son un factor clave en la transmisión, hay otra variable esencial: el promedio de nuevos contagios que puede producir un solo individuo afectado, comúnmente denominada RO. Este indicador es fundamental para estimar el pico de contagios y evaluar las medidas más efectivas para aplanar la curva en la gráfica de propagación.

Por debajo de un valor RO igual a uno, puede asumirse que el brote se encuentra en retirada; si es mayor, la enfermedad se está extendiendo. Regularmente, el número de personas a las que alguien infectado puede contagiar depende de la virulencia de la enfermedad y del número de interacciones personales mantenidas.

El RO de los coronavirus regularmente se encuentra entre 1.5 y 2.5, un índice que puede considerarse bajo comparado con el del sarampión, por ejemplo, que se ubica entre 14 y 15. Sin embargo, esto no puede determinar la percepción de riesgo. El de la gripe española, que se cree que causó la muerte de más de 20 millones de personas entre 1918 y 1919, según algunas fuentes, se estima en 2.1. Ahora tenemos más población, mayor movilidad social a escala global y un nuevo brote que no ha terminado de estudiarse.

En la Universidad de Santiago de Compostela, España, la adaptación del modelo SIR a las características de la COVID-19 incluyó otras tres subpoblaciones: superpropagadores, infectados asintomáticos y hospitalizados. Los pronósticos resultantes apuntan a un margen de 20 a 35 días, desde el primer caso hasta que se alcance el pico máximo de contagios. Sin embargo, estos valores pueden variar en dependencia de cuán efectivas resulten las medidas sanitarias.

En Cuba, los cálculos para diferentes escenarios ubican el punto crítico alrededor de la primera quincena de mayo, dos meses después de reportarse el primer caso.

Probabilidades y otras teorías para mirar la COVID-19

Cuando se trata de epidemias, ningún cálculo parece exacto y las predicciones dependerán de la calidad de la información que tengan los matemáticos a mano. Sin embargo, el Servicio de Pruebas de la COVID-19 de la Universidad de Oxford, Reino Unido, está determinado a reducir el margen de error en sus proyecciones. El equipo trabaja en un modelo de análisis estadístico que pueda reconocer sesgos en la selección de los datos e incorporar variables causales.

Por ejemplo, entre los factores para analizar las tasas de mortalidad, los investigadores incluyen distintas variables demográficas como el porcentaje de personas de la tercera edad dentro de la población, así como los diferentes mecanismos de muestreo e información que se están aplicando.

En algunos países, por ejemplo, todas las personas que mueren tras haber sido diagnosticadas como portadoras del nuevo coronavirus son registradas como decesos por la enfermedad, aunque esta no fuera la causa principal; mientras que otras pueden morir a causa del virus sin haber sido diagnosticadas. De ahí que las diferencias entre los índices de mortalidad de varios países no necesariamente obedecen a una mejor o peor gestión de la situación.

Con un modelo causal que comprenda los procesos mediante los cuales se genera la información, se puede determinar de forma más precisa el índice real de población infectada, y podría ampliarse para evaluar el impacto de la distancia social y otras medidas de prevención.

Otras herramientas matemáticas también pudieran resultar útiles en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, el teorema de Bayes (proposición planteada por el matemático inglés Thomas Bayes y publicada póstumamente en 1763), que describe la probabilidad de un suceso basándose en el conocimiento previo de las condiciones relacionadas con este, puede emplearse como herramienta estadística para mirar la COVID-19 y ser más eficaces en su control.

Podría determinarse, hipotéticamente, a qué grupo poblacional sería más efectivo vacunar o si es necesario cubrir a todos los habitantes del planeta. Este tipo de evaluaciones permitiría una gestión más efectiva de la actual crisis sanitaria.

Quédate en casa

Cuando apenas se conocían las formas de propagación de la COVID-19, gobiernos, autoridades sanitarias y buena parte de la ciudadanía apelaron al sentido común y lanzaron una misma campaña: Quédate en casa.

La importancia del aislamiento social para controlar esta pandemia ya tiene varios respaldos científicos. Un estudio publicado por la revista Science y desarrollado por científicos de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos; del Imperial College London, en Reino Unido; y de la Universidad Tsinghua, en Beijing, China, ilustra cómo los casos no detectados de coronavirus, muchos de ellos con síntomas leves o asintomáticos, aceleraron la propagación de la COVID-19 en la tierra del dragón, lugar donde se detectaron los primeros casos.

Los investigadores, también gracias a un modelo matemático, pudieron simular las dinámicas de los contagios en 375 ciudades del gigante asiático, atendiendo a dos grupos: los de enfermos documentados con síntomas graves y los de personas infectadas que aún no se habían detectado.

Para calcular la expansión del nuevo coronavirus por las urbes chinas, apuntaron los desplazamientos diarios de una ciudad a otra y tuvieron en cuenta un factor multiplicador –que fue la festividad de la primavera en el país, donde suele haber altas tasas de movilidad– empleando las estimaciones de fechas anteriores. Luego cruzaron esos datos con los de los contagios en 2020.

A través del modelo matemático, los expertos encontraron que una gran proporción de los afectados por el nuevo coronavirus no se había detectado antes de que las autoridades chinas aplicaran restricciones a los viajes: de hecho, 86 por ciento de los contagios no se había documentado antes de la cuarentena impuesta a Wuhan, foco original del brote. Se estima que los casos no detectados fueron el origen de dos tercios de los declarados.

Los números apuntan que, reduciendo a 75 por ciento la exposición, es decir, elevando el distanciamiento social, la relación se reduce a 2.5 nuevos contagios por persona enferma en un plazo de 30 días.

Alex Arenas, catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación y Matemáticas de la Universidad catalana Rovira i Virgili, asegura que es fundamental bajar la movilidad “para que la curva se aplane” y ganar tiempo a la pandemia para que las investigaciones científicas sean “lo más acertadas posible”.

Incluso, con la voluntad, paralela y conjunta, de grandes y pequeños laboratorios del mundo para encontrar un tratamiento específico o vacuna, las probabilidades, las estadísticas, la ciencia sigue apuntando a que el camino más corto es quedarse en casa.