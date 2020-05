Una vacuna para llevar, por favor

Por JESSICA CASTRO BURUNATE

Está siendo toda una hazaña: para quienes se quedan en casa con hijos, teletrabajan y tienen nuevas dinámicas domésticas; para aquellos que ganan aplausos en las noches; para una presionada ciencia que desde hace meses no abandona los laboratorios.

Nunca antes se habían obtenido vacunas candidatas contra un virus, solo cuatro meses después de descubrirlo. Sin embargo, son más de 100 las que están en desarrollo contra el coronavirus SARS-CoV-2, incluida candidatas cubanas. Algunas han pasado ya a ensayos de fase I/II o de fase II, en los que se empieza a analizar su eficacia y seguridad en seres humanos.

La comunidad científica y las autoridades reguladores exploran los caminos tecnológicos y las políticas de investigación y desarrollo que mejor –y de forma más segura– pueden conducirnos hacia esa meta. Hablamos de reducir el tiempo promedio que demanda una nueva vacuna (de cinco a siete años) a tan solo unos 18 meses, según aventuran los más conservadores entre los osados.

Afortunadamente, la investigación no empieza desde cero: la experiencia con otros coronavirus, como el SARS y el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS, por sus siglas en inglés) facilitó una información valiosa. La mala noticia es que, en toda la familia de los coronavirus, aún no ha aparecido una vacuna eficaz, aunque sí tratamientos.

Cómo engañar al cuerpo

La mayoría de las vacunas utiliza una versión debilitada del virus, atenuado, inactivado o fragmentado, para que al inocularlo el sistema inmune forme los anticuerpos necesarios contra la enfermedad. El principal problema es que las técnicas tradicionales demandan un tiempo que ahora parece demasiado largo. Afortunadamente, desde enero, se cuenta con la secuencia genética del SARS-CoV-2 para dar una oportunidad de brillar a nuevos enfoques.

La tecnología de ARNm (ácido ribonucleico mensajero) está siendo la chica atractiva que se esconde en un rincón y todos quieren sacar a bailar, especialmente en Estados Unidos: novedosa y llena de promesas, recuerda la historia del desconocido que llega a salvar la ciudad cuando ya no quedan esperanzas.

La función del ARNm es transferir el código genético procedente del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma. Es decir, determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína.

Producir una vacuna de este tipo es como idear un sofisticado engaño, una ilusión biológica, que comienza cuando los científicos crean una versión sintética del ARNm que un virus usa para construir sus proteínas infecciosas. Mediante moléculas transportadoras, liposomas, nanopartículas u otras partículas, este doble sintético se deposita en las células que, guiada por el engaño, comienzan a producir las proteínas virales que finalmente despertarán el sistema inmunitario.

No se inoculan virus o partículas víricas, sino directamente las instrucciones genéticas para producir los antígenos que estimularán la respuesta inmune, por lo que no hay riesgo de enfermar a la persona. Por otra parte, las vacunas basadas en ARNm actúan en el citoplasma celular sin necesidad de llegar hasta el núcleo, ni de interactuar con el genoma de las células huésped, por lo que no se corre el riesgo de integración genómica.

Pero la gran ventaja que parece estar inclinando a inversores e instituciones científicas para caminar en una dirección teóricamente atractiva, si bien arriesgada, es el cronómetro global que ahora mismo cuelga sobre la ciencia. Una vacuna contra la gripe estacional, por ejemplo, tarda un mínimo de seis meses en producirse mediante el cultivo del virus en huevos de gallina. Debido a que las ARNm no necesitan ser cultivadas y luego purificadas, su producción es mucho más rápida y menos costosa.

Sin duda, parece la opción ideal, excepto porque lo que ofrece de novedosa y atractiva, lo tiene también de inexperta. Aunque esta tecnología lleva décadas en desarrollo, hasta el momento no hay ninguna vacuna de ARNm en el mercado y todavía no se ha realizado un ensayo que demuestre que son efectivas y duraderas para prevenir una enfermedad infecciosa. Apenas en 2017 se presentaron los resultados del primer ensayo (fase I) con un preparado basado en ARNm, en Alemania, que codificó la síntesis de un antígeno del virus de la rabia, en adultos voluntarios sanos.

Del otro lado de las apuestas están las vacunas recombinantes de vector viral, mucho más experimentadas. Utilizando como vehículo un virus modificado, se introduce al núcleo celular parte del patógeno que se reconoce como inmunogénico: tiene la capacidad de activar el sistema inmune.

Entre los más usados para la pandemia de 2020 se encuentran los adenovirus no replicantes, reconocidos como buenos vectores. Existe una gran cantidad de información sobre estos virus, por lo que su manipulación está muy avanzada y es relativamente sencilla.

Al menos dos de los candidatos vacunales más avanzados a nivel de ensayos y resultados –el de la Universidad de Oxford y una de las propuestas de la República Popular China– se basan en esta tecnología.

Políticas y regulaciones en tiempos de crisis

Pero no se trata únicamente de encontrar la tecnología más eficiente y rápida. La pandemia ha puesto un lazo apretado sobre el sistema de regulación de nuevas drogas y más tarde impondrá un reto considerable para una superproducción de vacunas. Todo esto, si algunas de las más de 100 candidatas cumplen con su parte.

Producir una vacuna o encontrar un tratamiento en momentos de emergencia pandémica establece procedimientos de registro acelerado, que acortan los plazos habituales de evaluación o, incluso, entre las diferentes fases de los ensayos clínicos; y que a su vez no pueden dejar de considerar los requerimientos de seguridad.

Por eso gran parte del trabajo de investigación que se está realizando es mancomunada, compartiendo datos en tiempo real entre los investigadores, laboratorios y también con agencias regulatorias para que puedan ir validando los procesos y ganar tiempo.

El Ensayo de Vacuna Solidaria, propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), observa una variedad de vacunas que están en desarrollo, a fin de que un panel de expertos identifique cuáles deben estudiarse antes. Entre estos criterios también se tomará en cuenta la capacidad de producción y la respuesta inmune que genere en los primeros ensayos en animales y humanos.

Para acelerar la distribución de vacunas antes de que se apruebe su venta, algunas empresas han anunciado que recurrirán al concepto de “uso de emergencia”. Este permite administrar productos que han obtenido resultados positivos, pero aún no han completado su desarrollo, a colectivos de riesgo como, en este caso, profesionales sanitarios. Es lo que pasa con la empresa china CanSino y la estadounidense Johnson & Johnson, que prevén tener una vacuna a punto para uso de emergencia a principios de 2021.

Por otro lado, si algo ha demostrado esta pandemia es que tu salud también depende de la del vecino. Así que un acceso equitativo a la posible solución es más que una cuestión de justicia social. Es un asunto pragmático. Un reto considerable para el cual la OMS y la Comisión Europea lanzaron el programa Acelerador (ACT, por sus siglas en inglés). El proyecto ha obtenido 7.400 millones de euros para apresurar el desarrollo de vacunas, fármacos y tests contra la COVID-19 y asegurar el acceso universal a estos.

“La experiencia pasada nos ha enseñado que, incluso cuando las herramientas están disponibles, no lo están para todo el mundo; no podemos permitir que esto ocurra”, declaró el 24 de abril Tedros Adhanom, director general de la OMS, en referencia a la desigualdad en la distribución de vacunas para la gripe durante el brote de H1N1, de 2009.

La pandemia está confirmando la necesidad de modelos colaborativos para la investigación y desarrollo, la inversión en tecnologías que permitan una respuesta rápida en tiempos de crisis y mecanismos regulatorios que pueden manejar el riesgo de una respuesta apresurada sin trascender los límites de la ética médica.