En la misma noche de este 5 de junio: luna de frutilla y eclipse lunar

La Luna llena de frutilla lleva ese nombre porque coincide con la temporada de cultivo de la fruta en Estados Unidos; no tiene que ver con su efecto visual. Asimismo, este año se dio la casualidad de que coincide con un eclipse.

El eclipse lunar de 3 horas, 18 minutos y 13 segundos de duración, según indicó la NASA, se puede acompañar en buena parte del hemisferio sur: en su totalidad para quienes estén en África, Oceanía y una mitad de Asia; y rápidamente al atardecer en el este de Sudamérica —todo Uruguay, la costa de Argentina y Brasil y el extremo sur de Chile—.

Strawberry Moon, penumbral lunar eclipse, on June 5

The crest of the moon’s full phase – when the moon and sun are most opposite each other on our sky’s dome for this month – happens on June 5, 2020, at 19:12 UTC pic.twitter.com/nqmlCAy54i

— Lunar Astronomy; Moon’ Exploration & Coloniz/ News (@DubnHG1) June 4, 2020