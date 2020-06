¿Era realmente peligroso el asteroide que se acercó a la Tierra?

El asteroide potencialmente peligroso 2002 NN4 pasó a una distancia mínima de la Tierra este 6 de junio. El director del Instituto de Política Espacial de Rusia, Iván Moiséyev, comentó acerca del riesgo que representa este objeto espacial.

El asteroide, que mide entre 250 y 570 metros de diámetro, pasó a una distancia aproximada de 5,09 millones de kilómetros de la Tierra, lo que es aproximadamente 13 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna. Moiséyev recuerda que varios millones de kilómetros son una gran distancia.

NASA Asteroid Watch

@AsteroidWatch

Asteroid 2002 NN4 will safely pass by Earth on June 6 by over 13 lunar distances (LD) – 13 times the distance of the Moon from Earth, or approx. 3.2 million miles/5.1 million km. All known near-Earth object (#NEO) close approaches may be found here: https://cneos.jpl.nasa.gov/ca/