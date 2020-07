La extraña desaparición de una estrella

Las estrellas no son solo un objeto de estudio para la astrofísica, son un elemento lleno de romanticismo y misterio. Aparecen en obras de literatura o en el cine, pero esta vez, una de ellas ha sido la gran protagonista para un equipo de expertos que han visto como una enorme estrella se ha desintegrado sin convertirse en una supernova.

Una estrella de la galaxia Kinman en la constelación de Acuario, a unos 75 millones de años luz de distancia con la Tierra, ha desaparecido de repente. Lo ha detectado un equipo de investigación del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) en el desierto chileno de Atacama y podría suponer una forma de morir nunca vista antes en una estrella convirtiéndose en un agujero negro sin pasar antes por la fase de supernova.

Entre 2001 y 2011, varios equipos de astrónomos la utilizaron como objeto de estudio para concluir como las estrellas masivas finalizan sus vidas. Según sus observaciones, concluyeron que la estrella se encontraba en una etapa tardía de evolución.

La estrella en cuestión poseía una luz aproximadamente 2,5 millones de veces más brillante que la del Sol. En 2019, el equipo observó que sus espectros habían desaparecido sin dejar rastro.

“Sería muy inusual que una estrella tan masiva desapareciera sin producir una explosión de supernova brillante”, afirmó Andrew Allan, director del equipo y estudiante de doctorado del Trinity College de Dublín.

Su hallazgo ha sido publicado en el artículo The possible disappearance of a massive star in the low metallicity galaxy PHL 293B en la Royal Astronomical Society y reproduce las teorías en la que se vuelcan los investigadores. En base a sus observaciones, los astrónomos han sugerido dos explicaciones para la desaparición de la estrella. Por un lado, se cree que la estrella se volvió menos brillante y parcialmente oscurecida por el polvo.

Por otro lado, el equipo sostiene que la estrella pudo haberse derrumbado en un agujero negro, sin producir una explosión de supernova. Este sería un evento inusual, pues tal y como sostienen los expertos “nuestra comprensión actual de cómo mueren las estrellas masivas apunta a que la mayoría de ellas terminan sus vidas en una supernova”.

Los datos antiguos indicaban que la estrella de la galaxia Kinman podría haber estado experimentando un fuerte período de explosión que probablemente terminó en algún momento después de 2011. A pesar de esta investigación, las hipótesis no están claras y se necesitan estudios futuros para confirmar cuál fue el verdadero destino de esa estrella.