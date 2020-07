Picada de mosquito pudiera acabar en ‘shock’ anafiláctico

Las picaduras de mosquito son pequeñas molestias que a todo el mundo le toca aguantar de vez en cuando, pero quizá nos las estemos tomando demasiado a la ligera. Una dermatóloga rusa explica a Sputnik en qué casos debemos alarmarnos ante estos picotazos.

Quizá no lo sepas, pero cuando hablamos de picaduras de mosquitos, el cuerpo humano tiene una suerte de talón de Aquiles donde una hinchazón no solo sería desagradable, sino también peligrosa. Se trata del ojo y sus alrededores, explica la doctora Larisa Alexéyeva.

“A veces puede producirse un shock anafiláctico si la picadura de mosquito se produce en la zona del ojo o del párpado. Esto puede provocar sensación de debilidad, hinchazón, mareo y otros síntomas de shock. Las picaduras de mosquito de este tipo no son ninguna broma”, advierte la especialista.

Si se tiene la mala suerte de recibir una picadura precisamente en los alrededores del ojo, hay que estar atento a cómo se desarrolla el bulto. No es lo habitual que aparezcan los síntomas descritos, pero hay que estar alerta.

“Si ves que la inflamación sube, la zona de la picadura aumenta, aparecen ampollas, se produce una inflamación o te cuesta respirar, necesitas primeros auxilios. Se debe tomar un antihistamínico de primera generación y llamar sin falta a la ambulancia”, explica Alexéyeva a Sputnik.

No obstante, insistimos, el desenlace no tiene por qué ser tan extremo. En otros casos, si no se nota nada más allá de una lesión cutánea superficial y un enrojecimiento en la picadura, se puede simplemente acudir al dermatólogo o aplicar frío, apunta la experta.