Tiburones ballena tienen minúsculos dientes… alrededor de los ojos

Un estudio llevado a cabo en Japón descubrió que los tiburones ballena tienen miles de dentículos en la piel que rodea sus globos oculares.

Estos tiburones tienen este nombre debido a su enorme tamaño, comparable al de una ballena. Los adultos superan fácilmente los 10 metros de largo. Pero pese a su apariencia atemorizadora, estos escualos no son carnívoros y se alimentan principalmente de plancton.

Sin embargo, la característica más curiosa de este animal son sus ojos. Al contrario de la mayoría de los animales de su tipo, están a los lados de la cabeza y no al frente. Además, no tienen párpados. Pero esto no es todo.

La investigación, llevada a cabo por científicos del Centro Okinawa Churashima, reveló que los tiburones ballena tienen la capacidad de retraer sus ojos a las cavidades orbitarias. Además, descubrió que estos peces tienen “ojos blindados”, es decir, poseen dentículos alrededor de los ojos.

“Estas características altamente protectoras del ojo de tiburón ballena parecen enfatizar la importancia de la visión para la percepción ambiental, lo que contradice la noción general, aunque establecida equivocadamente, de la baja dependencia de la visión en esta especie”, reza el estudio publicado en Plos One.

En el marco de la investigación, que analizó los ojos de tiburones ballena vivos y muertos en acuarios japoneses y estadounidenses, se identificaron aproximadamente 3.000 dentículos en cada ojo de este escualo. Los científicos creen que estas minúsculas estructuras sirven para proteger los ojos de estos animales de los ataques de otras criaturas marinas.