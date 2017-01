Para quitar las manchas amarillas a la ropa

A cargo de ROSA M. CUBELA

A continuación te damos unos trucos de diversa índole a los que puedes acudir, desde el uso de una lejía para ropa blanca al vinagre blanco o el bicarbonato. Vamos a ver cómo recuperar una prenda blanca.

Lejía para la ropa blanca

Una opción para quitar las manchas amarillas es utilizar la lejía tanto en la lavadora como en remojo o a mano. En la lavadora bastará con verter 100ml directamente en la cubeta y, a mano, diluiremos 100ml en 10 litros de agua, echaremos la ropa y la dejaremos ahí durante 20 minutos. Después, aclararemos la ropa.

Quitamanchas con oxígeno activo

En las tiendas también podemos comprar otro tipo de productos quitamanchas que ayudan a eliminar las más difíciles y recuperan el blanco original de la ropa. Las cantidades varían por norma general, se pueden echar directamente en la cubeta del detergente antes del lavado.

Bicarbonato

Todos conocemos las bondades del bicarbonato y acabar con las manchas amarillas también es una de ellas. Aplícalo directamente sobre la mancha húmeda, frota con cuidado con ayuda de un cepillo y deja que actúe durante 30 minutos. Después, lava en la lavadora como de costumbre.

Vinagre blanco

Además de ser un buen suavizante, ayuda a eliminar el tono amarillo de la ropa. Añade una taza de vinagre blanco en el último lavado y después tiende la ropa al sol. Poco a poco irá desapareciendo ese tono indeseado. Otra opción, es mezclar media taza de vinagre blanco con media taza de sal y añadirlo a un cubo de agua donde dejaremos las prendas media hora. Después, lavaremos de forma habitual las prendas en la lavadora.

Zumo de limón

Las propiedades del zumo de este cítrico pueden ayudar a blanquear nuestra ropa. Aplica unas gotas de zumo de limón sobre la mancha y déjalas actuar durante unas horas con la prenda expuesta al sol. Después, lava en la lavadora como de costumbre.

Recuerda que no toda la ropa blanca es igual, y algunas son más delicadas que otras. Consulta siempre si puedes aplicar lejía o no, si se puede meter a la lavadora, etc. Si tienes dudas, aplica la solución elegida solo en una pequeña parte no visible de la prenda y espera a ver el resultado antes de aplicarla a toda la prenda.