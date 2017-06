A cargo de ROSA M. CUBELA

¿Qué tan bien dirías que duermes? ¿Crees que tus hábitos de sueño son los correctos? No dormir, a veces parece lo más normal del mundo, Pero, ¿se ha preguntado cuáles son las consecuencias? La mayoría de las personas olvida que dormir es tan importante como comer, hidratarse y descansar.

Y no se confundan, descansar y dormir no son lo mismo. Ya que usted puede descansar viendo la televisión o leyendo un libro, pero no estás durmiendo.

A continuación te mostramos las consecuencias de dormir poco, según los especialistas. Después de leerlas cambia tus hábitos si no quieres ver estos efectos negativos en ti.

Niveles de ansiedad altos

Cuando duermes tu cuerpo se repara y elimina la tensión muscular causada por el estrés del día. Por eso, si le dedicas poco tiempo el estrés se acumula y duplica. Esto ocasiona que sea más difícil enfrentar los retos del día siguiente. La conexión del cuerpo con la mente es muy intensa por lo que, si no reparas el estrés a través del sueño adecuado, se manifiesta como ansiedad.

Esta también puede estar causada por la liberación crónica de adrenalina, algo común en quienes no duermen lo necesario cada noche. Por ello, trata de dormir bien y las horas adecuadas.

Depresión

Otra consecuencia es la depresión, ya que la falta de sueño interfiere con nuestros neurotransmisores. En última instancia, esto puede conducir a una disminución de la sinapsis entre las neuronas que regulan tu estado de ánimo. Por ello, siempre que te sientas un poco decaído o mal, piensa cuántas horas dormiste. Tal vez descubras que no es que tu vida vaya mal, sino que te faltó dormir correctamente.

Falta de concentración

Aunque no lo creas, el sueño interfiere directamente en el pensamiento y el aprendizaje, por lo que una de las consecuencias es el daño a estos procesos cognitivos.

Cuando no duermes por lo menos siete horas, tu atención, estado de alerta, razonamiento y la manera en que resuelves los problemas se ven gravemente afectadas. Esto hace que el proceso de aprendizaje sea casi nulo.

Además, los ciclos del sueño desempeñan un papel importante en el refuerzo de los recuerdos en la mente. Así que si no duermes las horas adecuadas no podrás recordar lo aprendido.

Problemas de obesidad y presión arterial

La melatonina regula las hormonas que te hacen sentir hambre (grelina) o saciedad (leptina). Cuando dormimos menos, los niveles de grelina aumentan y los niveles de leptina disminuyen. Esto crea el escenario perfecto para el aumento de peso y la obesidad.

Además, las personas que no duermen correctamente tienen menos probabilidades de hacer ejercicio porque están demasiado cansadas. También tienen más posibilidades de comer alimentos altos en grasas saturadas y azúcares.

Si las anteriores consecuencias no te parecen bastante indeseables, debes saber que tu salud cardiovascular también se debilita. Dormir solo de cinco a seis horas o menos por noche aumenta la presión arterial. El sueño controla las hormonas del estrés que, a su vez, regulan y aseguran una presión arterial saludable.

Problemas en el sistema inmunitario

Cuando duermes, tu sistema inmunitario produce citoquinas protectoras, anticuerpos y células que combaten infecciones. Esto es necesario para combatir sustancias extrañas como bacterias y virus.

Si duermes poco tu sistema inmunitario no tiene la oportunidad de recuperar su fuerza y vitalidad. Por ello, es más probable que tu cuerpo no sea capaz de defenderse de las infecciones y, por ende, te enfermes con frecuencia.

Esta privación a largo plazo aumenta el riesgo de desarrollar dolencias crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Envejecimiento prematuro de la piel

Otra consecuencia son las ojeras. Cuando no duermes al menos seis horas, el cortisol, la hormona del estrés, se libera en grandes cantidades.

Las mujeres que duermen mal o poco suelen mostrar signos de envejecimiento prematuro como arrugas. El cortisol en grandes cantidades puede romper el colágeno, por lo que tu piel dejará de lucir elástica, saludable y suave.

Si quieres que tu piel esté sana pero no logras resultados con las cremas y tratamientos, quizás sea buena idea dormir antes de las 10 de la noche. Recuerda que el período en que la piel se regenera va de las 10 de la noche a las dos de la mañana.

Evita todo lo dicho anteriormente

Si eres de las personas que duermen poco quizás te hayas identificado con estas consecuencias. En caso de que ya estés lidiando con algunos de estos problemas, mejora tus hábitos. Tal vez sea eso todo lo que necesitas.