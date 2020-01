Cuidado de las uñas.

A cargo de IRENE IZQUIERDO

En el mundo de la moda y de la apariencia personal, los “postizos” cubren importantes espacios; algunos artificiales, como la silicona; otros naturales, logrados a base de células madre, y el más invasivo de todos, la cirugía. De esta última hay personas que se han sometido a tantas que han logrado quitar a una persona y colocar a otra…, pero, bueno cambiar o no nuestro cuerpo es una opción muy personal.

Dejando a un lado siliconas, botox –muy de moda hoy, y que está aportando jugosas ganancias a los especialistas en estética, pues se usa mucho para mantener el rostro joven-, y bisturíes capaces de modificar anatomías completas, nos vamos a concentrar en el cuidado de las manos y las unas.

¿Qué son para ustedes unas uñas bonitas? La respuesta será muy diversa, desde la sencillez y la blancura natural, hasta esas que se ven hoy, de silicona y adornadas con las más inimaginables fantasías –piedras, dibujos, escarchitas, combinación de colores…, en fin, gran diversidad- creadas para encarecer el tocado de nuestras manos.

Vale destacar que las uñas están formadas por células muertas endurecidas, con alto contenido de queratina, esa proteína fibrosa que el cuerpo produce de manera natural.

Las manos que no se cuidan deslucen el atuendo personal. Porque las uñas, aun sin pintura, deben tener una apariencia agradable, la cual pueden ofrecer el cortado de la cutícula, el limado y un discreto brillo. Estos detalles ayudan a conservar la blancura natural, y se ven muy bellas.

Las faenas del hogar –lavado, fregado, limpieza de baños, jardinería, y otras- contribuyen al deterioro de las uñas, aunque esto no es un obstáculo para mantener las manos bonitas ; por eso, siempre que sea posible, use guantes, y si así no fuera, tenga a mano algunas cremas o remedios naturales.

¡Ah, otro detalle! Una alimentación sana, además de contribuir a nuestra salud, ayuda a nutrir a las uñas desde el interior del organismo.

Hay experiencias propias que indican cómo cuidar las manos sin gran esfuerzo. Y, en medio de la cotidianidad, crecerán, sin que apenas lo perciba.

-Una adecuada alimentación

-Secar bien las manos, una vez terminada la faena que estés realizando, porque siempre hay que mantenerlas limpias.

-Usar crema diariamente; si no es posible, unas goticas de aceite de comer

-Untar ajo machacado para endurecerlas

-Usar el jugo de la cebolla para desinfectarlas

-Emplea aguacate para masajear las manos, es muy nutritivo

-Tomar mucha agua para contribuir a hidratarlas

-Ayuda a su salud el consumo de vitaminas

-Si es diabética procure no usar uñas postizas, para evitar que se te enfermen las suyas

-Cuando las vaya a arreglar observe estrictas reglas de higiene.