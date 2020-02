¡Feliz día de los enamorados!

A cargo de ROSA M. CUBELA

Amor no es aquello que queremos sentir, sino aquello que sentimos sin querer…

A propósito de una fecha inolvidable, muy especial, que en cada ocasión convoca el alma y el corazón, ofrecemos estas líneas que revelan sensibilidades en torno al sentimiento mayor. Para todos los que creen en el amor y también para los que no creen. Porque sin amor no somos nada, es la fuerza que mueve al mundo, es el motor de la vida humana y algo que el mundo actual necesita a raudales.

TE AMO

Te amo de una manera inexplicable. De una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente. Por lo que ya sabes: el tiempo, la vida, la muerte.

Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. En el fondo llevo a cabo un plan para amarte… mejor.

Te amo sin reflexionar, inconscientemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto. Por impulsos, irracionalmente en efectos, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados para fundamentar este amor que siento por ti. Que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada, y que milagrosamente, a poco con poco y con nada ha mejorado lo peor de ti.

Te amo con un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo sencillamente porque te amo.

Yo mismo, no sé por qué te amo.

HABLANDO DE AMOR

El amor es un sentimiento que tenemos que apreciar, cultivar y atesorar porque es la razón de la vida. Cuando en la persona que amas descubres unos ojos que te miran con admiración, encuentras motivos para creer en ti, más que en ningún otro lugar del mundo y en ese camino alcanzas el máximo potencial personal, profesional y humano.

Amigos, estar enamorado es dar con la palabra que se precisa para hacer frente a la muerte, es encontrar la llave que abre la cárcel en que el alma está cautiva, es advertir en unos ojos una mirada verdadera, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma, es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de la llama, es adueñarse de las noches y los días. Si el amor nos lleva a ser “pareja”… suenan campanas, pero si no, lo importante es amar y sentir cómo te aman y si la convivencia es imposible o muy difícil, los caminos se separan, pero no los corazones que pueden perfectamente seguir vinculados por amor.

Siempre me ha gustado llamar a cada cosa por su nombre: “somos amigos”, “somos compañeros”, “somos amantes”, “estamos de paso”… son expresiones que se pueden poner en práctica, pero… TE AMO, es una preciosa coincidencia que se da muy pocas veces en la vida y es una suerte, porque el amor existe y es simplemente eso: amor de verdad, sin máscara, sin dobleces.

La inteligencia sin amor te hace perverso, la justicia sin amor te hace implacable, la diplomacia sin amor te hace hipócrita, el éxito sin amor te hace arrogante, la riqueza sin amor te hace avaro, la verdad sin amor te hace hiriente, el trabajo sin amor te hace esclavo, la sencillez sin amor te hace mediocre, la oración sin amor te hace ser un farsante, la amistad sin amor te hace utilitario, el matrimonio sin amor te reduce a un objeto… en fin la vida sin amor no tiene sentido.