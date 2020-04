Sencillos consejos para tu hogar.

A cargo de ROSA M. CUBELA

A continuación te presentamos varios de esos trucos y consejos:

Cero humedad en los clósets

En todos ellos distribuye pequeños trozos de tiza que se encargarán de absorber por completo la humedad. Inténtalo también colocando bolsitas de tela llenas de arroz.

Muebles de baño brillantes

Es común que con el tiempo el sanitario pierda brillo. Para hacer que quede como nuevo solo hay que calentar vinagre, esparcirlo por las paredes de los muebles del baño con un paño seco y verás cómo recobrarán su colorido original.

Acaba con el brillo en pantalones

Es común que al planchar los pantalones queden esos antiestéticos brillos de color negro. Para desaparecerlos frota la prenda con una esponja empapada en vinagre blanco, luego pon encima un paño blanco empapado en agua y escurrido y plancha con el paño encima, los brillos desaparecerán.

Para una recámara perfumada

Rocía los focos de las lámparas con un poco de tu perfume favorito y verás que cuando lo enciendas olerá muy bien por el efecto del calor.

Efectivo quita hongos

Para quitar los hongos de los baños, en una cubeta con agua (aproximadamente 10 litros) agrega dos tapitas de cloro y un puñado de sal y con un cepillo frota bien todo. Adiós hongos.

Manchas de óxido en la ropa

Cuando hay manchas de óxido sobre la ropa, agrega algunas gotas de limón sobre la mancha y pon la prenda al sol. Verás cómo desaparecen.

Tips para limpiar los vidrios

Pon en un recipiente agua caliente o templada y échale un buen chorro de vinagre. Limpia los vidrios con trapos limpios, quedarán resplandecientes. Otra técnica que utilizan los vitralistas es embeber un paño limpio con vinagre blanco y pasar por la superficie. Si quieres puedes pasar otro paño para retocar. Es una técnica de varios siglos.

Cacerolas siempre nuevas

La manera tradicional de limpiar una cacerola es con agua tibia o caliente y jabón. Pero para que desaparezcan los arañazos se aconseja frotar la superficie con una pasta a base de ceniza y aceite. Para recuperar el brillo, lo mejor es pasar un paño humedecido con una mezcla de agua y alcohol. Asimismo, está comprobado que cuando has hervido verduras, muchas veces se ennegrece un poco la olla o cacerola. Un truco para solucionar esto es poner a hervir agua con un poco de jugo de limón.

Contra las manchas de chocolate

Para eliminarlas en telas de algodón puedes aplicar sobre la zona a tratar agua caliente o bien agua a la que habrás añadido un poco de bórax. Si se trata de lana o seda, utiliza una mezcla de agua y un poco de amoníaco. Si son de huevo, lava la tela con detergente y agua oxigenada diluida en agua. Otra opción es frotar con una esponja empapada en agua fría y salada, después enjuagar la tela hasta que la mancha haya desaparecido.

Tip para que la plancha se deslice suavemente

Pásale por la base un trozo de jabón seco cuando aún esté caliente. A continuación enjuágala con agua y sécala con una hoja de periódico. Dejará de pegarse.

Cómo limpiar las cortinas de baño

Con la humedad resulta inevitable que salgan manchas de moho, sobre todo en la parte baja. Para quitarlas pasa una esponja humedecida en lejía diluida. Si tiene muchas, lo mejor es ponerla a remojo en agua con una buena cantidad de lejía y un poco de detergente. Enjuaga bien y cuélgala en el baño todavía mojada, para escurrir y secarse al aire.

Sartenes como nuevos

Cuando estén muy ennegrecidos por la grasa, pon a hervir en ellos un chorrito de vinagre. Quedarán como nuevos.

Brochetas más ricas

Si vas a preparar brochetas de pescado o de carne, saldrán más jugosas si las pones a macerar un par de horas antes. Puedes hacerlo con zumo de limón o de naranja, leche o incluso cerveza. Además, un buen truco, si vas a utilizar pinchos de madera, es dejarlos en remojo en agua media hora antes de usarlos. Así, evitarás que se quemen.

Conserva tu salsa favorita en una bolsa hermética

La salsa que te sobra es otra cosa que puedes congelar. Viértela en una bolsa hermética, y en una hora obtendrá la consistencia lo suficientemente dura para que la puedas cortar en cubitos y, cuando lo necesites, puedas agregarla a tus platillos.

Las hojas de lechuga se mantendrán frescas durante más tiempo

Si las envuelves en una toalla de papel se mantendrán frescas y crujientes durante toda la semana. De esta forma, la humedad se absorbe y no deja que las hojas se marchiten.

Para que las zanahorias se conserven en buen estado

Almacenarlas en la arena es un método popular entre las personas que cultivan sus verduras. No es de sorprender porque la arena reduce la vaporización de humedad de las zanahorias y detiene la formación de podredumbre.

Es mejor almacenar hierbas frescas en un frasco de vidrio

Esta forma de almacenamiento te permitirá mantener el sabor y el aroma de las cebollitas frescas, el perejil o el cilantro, a lo largo de todo el mes. Así tus hierbas finas no se echarán a perder, no se volverán amarillentas, no se secarán ni perderán su aroma agradable.