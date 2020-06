El padre bueno y el buen padre.

A cargo de ROSA M. CUBELA

Padres buenos hay muchos, buenos padres hay pocos. No hay cosa más difícil que ser un buen padre. En cambio no es difícil ser un padre bueno.

El buen padre dice que sí cuando es sí, y no cuando es no; el padre bueno solo sabe decir que sí. El padre bueno hace del niño un pequeño dios que acaba en un pequeño demonio. El buen padre no hace ídolos; educa y alienta para lograr un buen ser humano.

El buen padre echa a volar la fantasía de su hijo dejándole crear un aeroplano con dos maderas viejas, y templa su carácter llevándolo por el camino del deber y del trabajo. El padre bueno mitiga la voluntad de su hijo ahorrándole esfuerzos y responsabilidades.

Y así, el padre bueno llega a la vejez decepcionado y tardíamente arrepentido, mientras el buen padre crece en años respetado, querido, y a la larga, comprendido.