Consejo para las adolescentes.

A cargo de ROSA M. CUBELAS

Este es un fragmento de una carta de una lectora:

…Me atrevo a escribirle para pedirle un consejo… No tengo con quien hablar estas cosas, en las amigas no siempre se puede confiar, me dirán que soy boba y quizás hasta se rían, en mi casa menos porque mi madre jamás me permite estos temas.

Tengo 16 años y lo hice por primera vez… me sentí medio obligada y además fue sin protección, …tenía y tengo miedo… todo fue un desastre, no era lo que yo pensaba, siempre creí que debía ser un momento especial… me siento mal, yo no quería pero él insistió demasiado… somos novios hace seis meses y me dijo que sería una prueba de mi amor… ojalá yo hubiera sido más fuerte…

Es una pena que esta joven no tenga la ayuda y orientación de su madre, la persona más indicada para ello, pero en vistas de que eso suele ocurrir, aun en estos tiempos, orientar a las adolescentes sobre este tema será lo mejor.

Como ella piensa, y también los sexólogos, ese momento debe ser especial por muchas razones que aquí no tengo el espacio para explicar. Es terrible que se haya sentido presionada por el novio, esas cosas tienen que llegar suavemente cuando ambos lo desean, y estar rodeados de amor, comprensión y seguridad en sí mismos, nunca de miedo, y hasta de ciertas condiciones.

El acto sexual produce una verdadera revolución dentro del organismo, de los sentidos y de los sentimientos. En casos como este sugiero que vivan esta experiencia nuevamente, sin presiones, y para que el sexo sea un placer de ahora en adelante, es necesario que hablen mucho al respecto.

Según los especialistas consultados, el ejercicio de la sexualidad es un largo proceso de aprendizaje, que se desarrolla durante toda la vida e involucra más que unos minutos de coito. Debes determinar por ti misma el momento correcto. Si no está preparada, entonces no está lista y necesita tiempo. A una adolescente no le hace ningún daño esperar para comenzar a tener relaciones sexuales con su pareja, mientras tanto puede aprender a conocer su cuerpo y sus sensaciones. Esto no quiere decir que no pueden tener sexo, solamente que es una decisión más inteligente si deciden no hacerlo, y mucho menos si no se sienten seguras. Cada persona debe tomar esta decisión por sí misma. Además es imprescindible no olvidar nunca que protegerse garantiza la vida, cometer ese terrible error se puede pagar muy caro. Una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado cambiarían su futuro para siempre.

Finalmente, te diré que se debe llegar a las relaciones sexuales solamente porque son deseadas mutuamente, porque se quiere dar y recibir placer. No por dar una prueba de amor, o porque todas las amigas ya lo están haciendo, o porque eso las convierte en una persona adulta.

Espero que estos pequeños consejos ayuden a todas las adolescentes, y también a ellos, que son la otra parte del asunto y pueden tener muchas dudas de cómo enfrentar una vida sexual sana y placentera. Además, hablar con un médico, seguro les hará mucho bien, y dará otras orientaciones más especializadas que les harán falta.