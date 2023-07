Cuba por el jaque mate en San Salvador 2023

Para conocer sobre el debut del ajedrez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y las aspiraciones de nuestra escuadra, BOHEMIA entrevistó a Carlos Rivero González, presidente de la Federación Cubana

Desde el pasado 23 de junio y hasta el próximo 8 de julio se celebran en San Salvador los Juegos Centroamericanos y del Caribe en su vigesimocuarta edición. Allí harán su debut varios deportes, entre ellos el ajedrez, que tendrá su sede en el Hotel Terraza entre el 3 y el 6 de julio.

Haciendo un repaso por las últimas incursiones del equipo nacional en torneos de élite, encontramos resultados alentadores que dan signos de un resurgir. Por ejemplo, en la Olimpiada Sub-16, celebrada el año pasado en Azerbaiyán, obtuvimos el lugar 12 (los mejores de América) y en la de mayores, en la ciudad india de Chennai, el puesto 19 de la clasificación general.

“Tenemos proyectados entre cuatro y cinco títulos”, indicó Carlos Rivero González, presidente de la FCA y comisionado nacional. / Nacho Machín

Para conocer sobre este debut en la cita regional y las aspiraciones de nuestra escuadra, BOHEMIA entrevistó al Maestro y Comisionado Nacional Carlos Rivero González, presidente de la Federación Cubana de Ajedrez (FCA) desde el 2011.

–¿Cómo está compuesto el formato del ajedrez en los Juegos Centroamericanos?

–La estrategia del Comité Organizador fue sentarlos por tableros, tal como se hace en las Olimpiadas. Se utilizará el de todos contra todos: 16 equipos durante 15 rondas. Se jugará en las modalidades de blitz (tres minutos y dos segundos añadidos por lance) y partidas rápidas (15 minutos más 10 segundos de incremento).

–¿Cuántos ajedrecistas forman la escuadra cubana?

–Cuatro, divididos por igual entre hombres y mujeres. Los nombres son: Carlos Daniel Albornoz, Luis Ernesto Quesada, Yaniela Forgás y Yerisbel Miranda, todos entrenados por Rodney Pérez.

–Siendo Cuba la principal potencia en la región, ¿cuál es el pronóstico?

–Somos los líderes del ranking y lo demostramos en el clasificatorio. Vamos por todas las medallas, aunque sería muy complicado decir que las ocho doradas. Tenemos proyectados entre cuatro y cinco títulos; más que esos sería complicado.

–¿Principales rivales?

-Los mismos que en el medallero de los juegos: México y Colombia. En general estamos por encima, pero ellos tienen algunas individualidades que pueden hacernos perder juegos. A todos los rivales los hemos enfrentado en más de una ocasión. Sabemos que tienen calidad y por eso no los menospreciamos.

–Al no jugarse en la modalidad clásica, que es la más fuerte de la escuadra, ¿cuánto podría afectar este formato a nuestros ajedrecistas?

–Los organizadores crearon este sistema de competencias para equilibrar el nivel, dado que con el ritmo de las partidas rápidas y las blitz se ven más errores y resultados sorprendentes. Aquí influye mucho el factor psicológico.

–¿Cómo fue la preparación de nuestro equipo teniendo en cuenta las dificultades propias?

–A pesar de las limitaciones y de la situación económica actual, me atrevo a decir que fue excelente. Todo lo que nos propusimos y trazamos como estrategia se cumplió: participamos en el torneo panamericano absoluto y en el Capablanca in Memoriam, en los cuales se pudieron foguear nuestros dos equipos.

–¿Qué historia hay detrás de que haya sido posible el arribo del ajedrez a estos juegos?

-El anterior presidente de la zona de Centroamérica y el Caribe Erick Hernández era salvadoreño. Él gestionó con el Comité Olímpico local para que se propusiera al ajedrez como uno de los tres deportes que son incluidos por el país sede por resultarles de interés.

El Gran Maestro Carlos Daniel Albornoz (2591 ELO) será la principal figura masculina por Cuba. / Osmani Pedraza Ledón

–¿Veremos al ajedrez en próximos eventos multideportivos?

–Te adelanto que vamos a estar en los I Juegos del Futuro, que se celebrarán en Rusia en 2024. La política de la Federación Internacional es ir incursionando en la mayor cantidad posible de citas multidisciplinarias.

“Nos hemos visto muy afectados por la parte comercial, pues nuestro deporte no es el que más público arrastra de manera presencial, aunque en las redes sociales somos de los más seguidos.

“El ajedrez es una práctica antigua y se juega en más de 195 países. Teniendo en cuenta, además, que son de los cinco deportes más practicados, ¿por qué no estar incluidos un día en los Juegos Olímpicos? Ese es un sueño que tenemos”.

–Cuba tuvo un buen rendimiento en la Olimpiada última, ocupamos el lugar 19 en la clasificación general, y hace poco estuvimos hablando de las aspiraciones y el crecimiento de nuestros ajedrecistas: ¿Cómo se ve la proyección de cara al futuro?

–Te digo que, además de Albornoz y Quesada, tenemos una gran cantera de jóvenes. El mayor ejemplo es Dylan Isidro Verdalles, con poco más de 20 años, quien fue nuestro último Gran Maestro titulado. Además, vienen otros que ya participaron en eventos mundiales sub-16 y traen buen rendimiento.

“En algún momento tuvimos figuras que perdimos, pero poco a poco vamos reponiéndonos. Estamos en un buen momento. Queremos rescatar lugares y posicionarnos entre las 15 naciones de la élite”.

Y ahora una confesión final del periodista. Espero haber dado al menos un jaque. Sinceramente el tema de la entrevista me alegró mucho. Me gusta el ajedrez. Es el único deporte que se me da bien… o más o menos.