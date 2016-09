Frank Fernández: “Debemos hacer, mostrar lo nuestro”

Por SAHILY TABARES

Para él, un viaje de vuelta no es fatigoso o monótono, pues le permite meditar sobre su vida y pasiones originadas por la música, los “diálogos” con el piano, la cultura, el mejoramiento del ser humano. Siente ausencias de hondura espiritual, reflexiona sobre valores éticos, estéticos; nombres entrañables, experiencias sensoriales de otras épocas y la existencia cotidiana.

Temperamento, rigor académico, entrega total, entre otras cualidades, predominan en la personalidad artística del maestro Frank Fernández (Mayarí, 1944), pianista, compositor, orquestador y productor musical, cuya trayectoria sustentan estudios, investigaciones, conocimientos; la búsqueda de esencias primigenias en el panorama sonoro y rítmico cubano de reconocida universalidad.

Lo nutren informaciones auditivas aprehendidas con disciplina e inteligencia, según dice, “amplían la capacidad de integrar mundos sonoros distintos”. Reverencia a maestros, “que constituyen un baluarte en mi profesión”. Con la cadencia de su voz arropa palabras y prodiga emociones.

“Mayarí, el pueblo, las influencias de mi madre, Altagracia Tamayo, la terrible ausencia de su muerte prematura, continúan en el meridiano de la conciencia. A ella, siempre le rindo homenaje, me puso las manos en el piano a los cuatro años, y a los seis, sufrí el silencio de la pérdida física. Nunca he sentido el elogio inspirado por el amor de madre.

“Estudio seis, siete horas diarias, con el fin de ser lo mejor posible. El piano conoce mis secretos, pero no domino todos los suyos. Nunca la técnica puede estar separada de la espiritualidad. Agradezco a quienes me escuchan y las enseñanzas de la profesora Margot Rojas, alumna de Alexander Lambert, discípula a su vez de Franz Liszt; también los desvelos del gran pianista y pedagogo Emérito Víctor Merzhanov en el Conservatorio Tchaikovski de Moscú”.

Otros pilares enriquecieron su formación, la obra de Manuel Saumell, Ignacio Cervantes, Ernesto Lecuona; vínculos tempranos con los mejores exponentes de la música popular en Cuba y América Latina.

Como intérprete ha sido ovacionado en salas de tradición musical de Europa, Asia, América Latina; en conciertos con orquestas de Rusia, Bulgaria, México, Vietnam, Venezuela y Polonia, entre otros países.

La crítica especializada cubana e internacional destaca su vigor interpretativo, dominio total del teclado, poder de comunicación, sensibilidad y sólida cultura.

Mereció numerosos premios en concursos nacionales e internacionales, otros galardones, distinciones por la maestría artística y pedagógica, la Distinción por la Cultura Nacional, la Orden Félix Varela de Primer Grado.

Lo congratulan varios honores, entre los más recientes, el Reconocimiento La Utilidad de la Virtud, que confiere la Sociedad Cultural José Martí; y la Medalla Alexander Pushkin, es el único cubano que ha recibido esta condecoración cultural otorgada por el Presidente de la Federación Rusa.

Fervor renovado

En el estudio de grabación disfruta silencios parlantes, retoma ideas y evocaciones.

Suele hablar poco de la faceta de compositor, “la cual me produce satisfacciones. En realidad, no le doy propaganda. A los 22 años obtuve premios -primero y segundo lugares-, por obras corales: Vértigo de lluvias y Sueño que canta la brisa, en un certamen presidido por el maestro José Ardévol. Lo convocó el Consejo Nacional de Cultura, me satisfizo que se desconocía previamente el nombre de los participantes.

“Hace más de 20 años, compuse la música de la telenovela Tierra brava, retransmitida por Cubavisión Internacional. Cuando voy a Holguín o Santa Clara, los públicos lo agradecen, en especial los temas de cada personaje. De la Justa, que interpretó mi querida amiga Alina Rodríguez, y el Silvestre Cañizo de Enrique Molina.

“Después de ese triunfo, reconocido entonces con el Premio Caracol de la Uneac, nunca fui invitado a participar en otra puesta televisiva, esto me sigue intrigando. No debe ser porque no gusta mi trabajo o cobro muy caro, pues siempre estoy colaborando”.

Crea para diferentes formatos: coros, orquestas sinfónicas y de cámara, solistas, agrupaciones de música popular, medios audiovisuales.

“Compuse la música de un ballet para Alicia Alonso por sus 90 años, aprecio la labor de Tania Vergara, quien realizó la coreografía; Alejandro Pérez lo dejó registrado en una filmación.

“He sentido cierto pudor al colocar obras propias en mis presentaciones, basta revisar los programas de conciertos para comprobarlo. Últimamente incorporé Suite para dos pianos, la cual termina con Zapateo por derecho, la reciben muy bien en muchos países. Quizás por lo sui géneris, se escuchan dos pianos al unísono.

“En mi pueblo, donde me siguen queriendo, dicen: eres el único que no promueve su música. Compongo poco para piano, casi todo lo hago para orquesta; las piezas tienen gran acogida, por ejemplo, el tema de amor de la serie La gran rebelión”.

De su ingenio aparecen más de 600 obras en filmes, discos, entre otros soportes.

Razones del alma

La empatía con una experiencia inolvidable tiene valor espiritual. Destaca el acto de respeto, confianza y amor, que lo guio al rendir homenaje a Vilma Espín.

“Su familia me confió grabaciones no profesionales de canciones infantiles que ella interpretaba a capella para sus hijos cuando estos eran pequeños. Me pregunté: ¿cómo puedo rendirle tributo a la amiga que canta bonito, musical, afinada? Pedí al ingeniero Julio Pulido García hacer un trabajo de orfebrería utilizando el material disperso en varios casettes; cuando ya teníamos una línea perfecta, coherente, con el mismo tono en los fragmentos, dije: ahora voy a poner la orquestación. Fue al revés de lo habitual, pues siempre se hace primero la orquestación. Así contribuí al mundo de sus canciones. Quise alejarme de la tristeza, de la muerte, destaco su expresividad de santiaguera auténtica. Al escucharla, sentimos que Vilma está más presente. Su gran amiga, Asela de los Santos, comentó: Frank, por momentos la reviviste. Lloré, pero de alegría. El reconocimiento me hizo muy feliz.

“Ese proceso se conoce poco, para mí es sagrado, lo evoqué porque me preguntaste de una forma respetuosa, quise compartir algo de lo cual me siento orgulloso. Todo el que escucha la grabación se conmueve”.

Raigambres y caminos

La trova madre le corre por las venas. Savias infinitas nutren su quehacer.

“Esa música es maravillosa, igual que las de Mozart y Rachmaninov. Tuve una formación atípica, en la cual confluyen raíces de lo popular auténtico y lo universal. En mi formación las fronteras han sido inexistentes. Dediqué el primer disco a Cervantes, no lo fragmenté con varios compositores.

“A los 15 años, por razones de supervivencia económica, trabajé en la música popular, no en bares y cantinas, en el lobby bar del hotel Saint John. Eso fue en el 59, tocaba en tandas intermedias, y en otras, José Antonio Méndez con su guitarra.

“También acompañé a Elena Burke en el club Karachi durante varios meses; y a ella y Pacho Alonso en algunas descargas. Para mí, aquello se convirtió en una escuela.

“En 1972 era colaborador de la Unión de Jóvenes Comunistas, me encomendaron asesorar desde el punto de vista técnico al Movimiento de la Nueva Trova, el cual tenía grandes talentos en todo el país. Fue esencial el auspicio de la Casa de las Américas, del Icaic y el Grupo de Experimentación Sonora.

“Un grupo maravilloso de trovadores buscaba una canción elevada en valores músico-literarios, querían acercarse a elementos de mayor cultura y estéticas. Fortalecimos una gran amistad con Silvio, Pablo, Sara, Eduardo Ramos, Augusto Blanca, Marta Campos.

“Fui el productor del primer disco de la Nueva Trova, de uno que realizamos en solidaridad con Salvador Allende, de los seis primeros fonogramas de Adalberto Álvarez. Hice esos trabajos con mucho cariño, gané experiencias y saberes tanto como ellos, pues todo influye al momento de tocar a Beethoven, uno de los compositores que más suerte me ha dado en el mundo.

“Disfrutamos tanto la etapa de creación, nos sentíamos útiles, y, de pronto, ahora, es casi como una barricada acordarse de eso en un momento de tanto desarraigo cultural, de tanta confusión.

“Hay gente buena de talento, con culpa o no, que está haciendo trabajos, los cuales deprimen y descalifican la maravilla de la música cubana. Los compositores deben darse cuenta que ningún turista va a venir aquí para escuchar las canciones de su país en forma de caricatura. Debemos hacer, mostrar lo nuestro. No por ser polaco ya se es un gran intérprete de Chopin, o de Lecuona por ser cubano. Ayuda conocerse a sí mismo para hacer arte”.

Cuidar la raza humana

Ningún tiempo es fugaz, transitorio, olvidado. Siente y expresa la cubanía. Vuelve una, otra vez, a lo recóndito, lo inmediato, ofrece su intensa pasión, la cobija y multiplica en el proceso de preparación de cada concierto que exige dedicación, velar por grandes y pequeños detalles.

“El arte verdadero jamás se domina. Comparto la filosofía de Chaplin: ‘no somos más que aficionados, la vida no alcanza para más’”.

Queda pensativo, enseguida agrega: “Es un privilegio ser artista, si eres un poco bueno, mejor. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad no por la fama o tener más dinero, sino para la protección de nuestro patrimonio cultural y contribuir a la salvación del alma.

“Me preocupa que la difusión de la música clásica es un desastre, siempre ha sido la cenicienta de las promociones. Parece ser que su historia es silenciosamente implacable, por eso le concede vida eterna.

“Por suerte, todavía se hacen esfuerzos importantes, en CMBF, Radio Musical Nacional, y el Ministerio de Cultura, pero seguimos siendo la última carta de la baraja. Cuando existe un presupuesto, buscan a quienes convocan a multitudes para que compren más cerveza. Esto no ocurre solamente en Cuba. Sin embargo, el reinado de esas músicas, salvo honrosísimas excepciones, dura poco.

“A pesar de que Beethoven murió muy pobre, y Mozart no sabemos ni dónde está, pues lo enterraron en una fosa común, sigue existiendo la Novena Sinfonía como un himno perdurable, nos recuerda lo enano que somos, la urgencia demandada por el planeta para cuidar a la raza humana.

“Una de las cualidades más hermosas de la cultura humanista de la Revolución es el sentido de no esperar a ser demasiado ricos para repartir, sino compartir lo que se tiene. Es una filosofía, la cual revela las actitudes más nobles de los revolucionarios. A los 72 años, dar más que recibir me produce gran felicidad, eso no lo cambio por nada”.