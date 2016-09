Joseíto Fernández, de Cuba

Por Aleida Cabrera López

Siempre sencillo, decente

atento con todo el mundo

y aún con dolor profundo

siempre he sido complaciente.

No he tenido un gesto hiriente

ni con un niño siquiera,

porque siempre en mi carrera

he pensado como humano

que el que es cruel y tirano

es preferible que muera.*

Joseíto Fernández

Aunque muchos creen equivocadamente que fue guantanamero, debido a la merecida fama de su antológica tonada, esa figura emblemática de la música popular cubana que es Joseíto Fernández nació en el habanero barrio de Los Sitios el cinco de septiembre de 1908.

Desde pequeño trabajó como zapatero y vendedor de periódicos entre otros oficios, para ayudar al sustento de la familia.

También a muy temprana edad, cantaba en serenatas con sus amigos, e inició su carrera artística en el trío que formó con los hermanos Gerardo y Juan Llorente. Integró en la década de los años veinte del siglo pasado, varios sextetos soneros y cantó con charangas que cultivaban el danzón.

Su facilidad para el son lo hace identificarse con el género que le permitió identificarse con el son campesino y el punto cubano, logrando un prestigio por sus dotes como improvisador. Fue conocido como El Rey de la Melodía.

En 1943 fue contratado, por una firma jabonera para que interpretara su composición Guajira Guantanamera en un programa radial llamado El suceso del día, de la emisora CMQ, que representaba hechos de la crónica roja. Un repentista componía las décimas que recreaban el suceso, y Joseíto las cantaba incorporándole el conocido estribillo de “Guantanamera, guajira guantanamera”, lo cual contribuyó a elevar la popularidad de la canción. El programa se mantuvo en el aire catorce años, con un alto índice de audiencia.

Ya en los años cincuenta, Julián Orbón pianista, compositor e intelectual en la vida cultural cubana de la época, y fundador del Grupo de Renovación Musical (1942-1948, le adaptó los Versos sencillos de José Martí.

Joseíto Fernández, fue un hombre espigado, de andar elegante, siempre autentico con su blanca guayabera; respetuoso y tratable con quienes lo abordaban, nunca quiso viajar al extranjero, y no le hizo falta. De la mano de su Guajira Guantanamera ha recorrido el mundo a través del tiempo en la voz de reconocidos intérpretes de todas partes del mundo.

Se le reconocen más de 40 obras, quizás la más conocida después de la Guantanamera, Elige tú, que canto yo, popularizada por Benny Moré con su Banda Gigante, a finales de la década de 1950.

El Rey de la melodía trabajó en la radio y la televisión. Nunca aceptó contratos fuera de Cuba a la que se mantuvo afincado en alma y corazón. Aunque su voz se apagó a la edad de 71 años, el 11 de octubre de 1979, su pueblo aún lo escucha, y lo ve andar impoluto por su barrio, Los Sitios, hasta Gervasio No.658 entre Estrella y Maloja, donde vivió por más de 50 años.

*Última décima que escribió en La Habana, poco antes de su muerte

