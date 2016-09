Literatura: Aún lejos de la cima

Por TANIA CHAPPI

Desde Santiago de Cuba este proyecto no solo divulga a escritores cubanos, sus obras y otras publicaciones, tanto en soporte impreso como electrónico, sino que estudia sistemáticamente el panorama editorial de todo el país. Por lo tanto, acercarse a sus creadores significa contar con opiniones autorizadas.

Sin rodeos, entramos de lleno en el asunto: “No podemos ver la Isla como terreno aparte, ella forma parte de la aldea que es Internet. Tampoco debemos enfrentar el libro digital contra el impreso. Los dos se complementan, coexisten, al igual que lo hacen la radio, el cine y la televisión”, opina el entrevistado.

“Varias instituciones y editoriales cubanas –por ejemplo, Oriente y Sed de Belleza– publican actualmente volúmenes en formato digital. No obstante, todavía estamos siendo muy tímidos, temerosos, al respecto. Por desconocimiento, o por carecer de las facilidades materiales, pues se requieren personas capacitadas y equipos, tecnología”.

Asimismo, falla la promoción. Riquenes ejemplifica: “Si bien en 2015 el Instituto Cubano del Libro (ICL) instauró un premio destinado a las ediciones digitales, este año no se repitió la convocatoria. Tal vez no sea posible entregar un reconocimiento material, sin embargo, lo más importante ahora para los ganadores es la visibilidad entre los lectores y en los medios de comunicación”.

-¿En la limitada oferta de esos textos incide el temor de las editoriales a la falta de compradores?

-Suele decirse que el lector cubano no va a comprarlos. Por supuesto, en un primer momento quizás no lo haga, pues tiene la costumbre de copiar los libros electrónicos a través de los amigos y otras personas. Pero si lo vamos educando y demostrándole que pagará un monto inferior al del volumen impreso –de hecho, la publicación digital posee un costo menor de realización-, terminará por adquirirlos. Obligatoriamente hay que pasar por diferentes períodos hasta llegar al nivel actual del mundo.

“Estamos en una primera fase, la de fomentar la necesidad de las ediciones digitales, y aunque recuperar el dinero invertido es necesario, en primer lugar debe estar la promoción. Vendrá luego la etapa de proteger [en términos de derecho de autor] esos productos culturales. Para llegar a ella es preciso ir analizando los procesos de escritura, distribución y comercialización en Cuba del libro en ese formato.

“Según mi punto de vista, aquí no existe una plataforma para la comercialización, aun cuando la empresa Citmatel desde hace 15 años crea y vende textos digitales y multimedias; también Cubarte las realiza.

“Por otro lado, sí hay cierta demanda. Alguna gente se está acercando al Paquete semanal porque encuentra ahí, además de revistas, múltiples libros, con diversos contenidos, incluidos los de medicina y psicología. Y existe La Mochila, proyecto para socializar materiales digitales, como audiovisuales, textos. Se encuentra en los Joven Club de Computación; es muy interesante, pero ha sido mal promovido”.

-¿Qué ha emprendido Claustrofobias para impulsar las publicaciones en soporte electrónico?

-Divulgamos en programas de la emisora provincial CMKC Radio Revolución diferentes páginas digitales cubanas, entre ellas Cubaliteraria, Cubarte, el sitio de la Uneac, las cuales promueven la lectura y en algunos casos ofrecen libros gratis. También utilizamos los espacios de www.claustrofobias.com. Allí incluimos el portal del Centro de Estudios Martianos (www.josemarti.cu), que promueve el pensamiento de José Martí y está muy bien diseñado.

“En cuanto a la publicación de sus propios textos digitales, Claustrofobias ante todo realiza un estudio de mercado y organiza la promoción por múltiples vías: anuncia capítulos, presenta un video perfil del autor y también lo promueve desde un cartel, un banner en nuestro sitio web, entrevistamos en la radio al escritor, elaboramos spots radiales y televisivos, creamos video reseñas… Son mecanismos comunes desde hace tiempo en el mundo, y nos gustaría que se generalizaran en Cuba. Estamos viviendo tiempos nuevos; algunos dicen que los lectores se están acabando, para nosotros no es así, sino que las formas de leer van cambiando.

“Al parecer, el ICL ha comenzado a apostar por el desarrollo de las ediciones digitales. Es necesario, urgente, crear una plataforma para ese tipo de textos en la Isla; porque los lectores no esperan, muchos tienen en sus tabletas y celulares títulos de autores foráneos. Si no preparamos suficientes libros digitales, no los posicionamos y no formamos al público, perdemos considerable terreno en relación con la literatura y los escritores cubanos”.

Lo ya andado

Entre las instituciones que ofrecen textos electrónicos se hallan la Biblioteca Nacional José Martí –cuya Biblioteca Digital de Cuba reúne obras de autores cubanos pertenecientes a los siglos XVII, XVIII y XIX– y la Asociación Hermanos Saíz, que en unión con Claustrofobias y la Brigada de Instructores de Arte José Martí concibió una multimedia integrada por 200 títulos y destinada a las bibliotecas escolares; disponible están igualmente la Biblioteca Virtual de Salud y la Biblioteca Digital Cubana de Geociencias.

El ciberlibro ya forma parte de la Editorial Universitaria, Ediciones Cubarte, Cubaliteraria, Ruth Casa Editorial, la Capitán San Luis, la José Martí, Gente Nueva, Arte y Literatura, Letras Cubanas y Nuevo Milenio, por ejemplo.