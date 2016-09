Llega al cine Concierto Rolling Stones en Cuba

Yanisbel Peña Pérez

La Habana, 19 sep (ACN) Havana Moon, documental del director Paul Dugdale sobre el concierto que ofreció en Cuba la banda de rock británica The Rolling Stones el pasado mes de marzo, tendrá este viernes su estreno mundial.

El material refiere lo acontecido en esa presentación en la que más de 500 mil personas se dieron cita en la zona aledaña a la Ciudad Deportiva capitalina para disfrutar de la legendaria alineación londinense.

Según sus realizadores Havana Moon sumerge al espectador en la calidad del sonido acompañado de imágenes de alta definición, “es lo más cerca que se llega a estar ahí, no se lo pierdan”, aseguran.

Con este concierto “sus majestades satánicas” -como también se denomina a la banda– hicieron historia en una actuación que, al decir de los especialistas, deviene un acontecimiento sin precedentes en la historia de la agrupación y de los escenarios cubanos.

El recital puso punto final a la gira que realizara el grupo por Latinoamérica y que llevó por nombre Olé Tour, de este periplo nació el trabajo The Rolling Stones Olé Olé Olé : Un viaje a través de América Latina, también dirigido por Paul Dugdale.

Havana Moon se podrá ver en cines de Europa, Asia y América Latina, en diferentes fechas a partir de este viernes.

Paul Dugdale es un cineasta asentado en Londres con una larga lista de documentales y filmes de conciertos en vivo de varios de los más importantes artistas del mundo, entre ellos Adele, Coldplay, Lenny Kravitz y The Rolling Stones.

En varias ocasiones ha sido nominado al Premio Grammy, siendo su oportunidad más reciente con el clip When We Were Young (Live at the Church), de la británica Adele en la categoría Video Musical, en 2015.