CINE: El club, lo mejor del 2016

Por PEDRO A. GARCÍA

Fotos: Cortesía del ICAIC

En la encuesta sobre lo exhibido en el año que en los últimos días de cada diciembre convoca a los críticos cubanos de cine, la cinta El club resultó seleccionada como el mejor filme estrenado comercialmente durante 2016 en el país mientras que Últimos días de La Habana clasificó como el mejor largometraje nacional de ficción.

Ambas películas fueron galardonadas en las dos últimas ediciones del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. El club (Chile, 2015) obtuvo con el primer coral el pasado año y en la actual, Últimos días… se alzó con el premio especial del jurado.

El clan (Argentina-España, 2015, Pablo Trapero), El renacido (The Revenant, EE.UU., 2015, Alejandro González Iñárritu), El hijo de Saúl (Saul fia, Hungría, 2015, László Nemes) y El cartero de las noches blancas (Rusia, 2015, Andrei M. Konchalovski), recibieron el aval necesario para ubicarse entre las cintas más destacadas.

Les siguen en el listado El acompañante (Cuba-Venezuela-Colombia-Francia-Panamá, 2015, Pavel Giroud), Los ocho odiosos (The Hateful Eight, EE.UU., 2015, Quentin Tarantino) y La chica danesa (The Danish Girl, Reino Unido-Bélgica-EE.UU.-Dinamarca-Alemania, 2015, Tom Hooper).

Sobre la producción nacional, aparte del filme de Fernando Pérez ya mencionado como el mejor largometraje de ficción, fueron distinguidos entre los cortometrajes a Molina´s Rebecca, de Jorge Molina; el mejor documental: Héroe de culto, de Ernesto Sánchez; y el mejor dibujo animado: No Country for Old Squares, de Ermitis Blanco.

En el apartado de mejores filmes vistos en el 38º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, los más votados fueron El ciudadano ilustre (Argentina, 2016, Gastón Duprat, Mariano Cohn), Acquarius (Brasil, 2016, Kleber Mendoça) y Neruda (Chile, 2016, Pablo Larraín).