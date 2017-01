Por SAHILY TABARES

La memoria personal suele ser, en ocasiones, una presa codiciada. Fuente inagotable de recuerdos, silencios, anécdotas, sensaciones. Recordar fragmentos de lo vivido propicia la captura de instantes fugitivos o memorables, depende del protagonista y del viaje de vuelta. Lo demuestra el actor Luis Alberto García (La Habana, 1961), quien atesora múltiples experiencias acumuladas durante su hacer creativo en el cine, la televisión, el teatro. Inolvidable el Ernesto del filme Clandestinos y otros personajes de significación en su fructífera carrera artística.

Reconocido con premios por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; en festivales nacionales e internacionales, evidencia que en cada actuación compromete la piel, el alma, al interiorizar conflictos, situaciones y circunstancias del “otro”.

En esta conversación, emerge el ser humano de pasiones intensas. Sus emociones, ideas, vivencias, reflexiones.

Durante el intercambio, es imposible separarnos del efecto de organicidad que el actor produce en los espectadores, y de la expresiva mirada de Luis Alberto García al recibir el Coral de Actuación por su Esteban en el filme Ya no es antes, galardonado con el Premio del Público.

Le pido evocar cómo transcurrió el proceso de construcción de Esteban, particularidades de su particular visión de la puesta del director Léster Hamlet.

“Conocía la obra teatral Weekend en Bahía, de Alberto Pedro Torriente, que sirvió de guía y punto de partida para el guion cinematográfico de Léster Hamlet y Mijaíl Rodríguez. Una semana antes de comenzar la filmación, me entregaron a Esteban, lo leí de una sentada y me pareció un reto total.

“Esa historia de dos personajes enfrentados en un toma y daca repleto de altibajos, era una tentación para mí, que soy amante de los riesgos. Nos exigiría ser extremadamente convincentes, sin artilugios ni apoyaturas, con la cámara y el ojo experto de Raúl Pérez Ureta espiando el menor de tus movimientos, expuestos totalmente, en planos bien cerrados y en ocasiones, largos.

“Tendríamos que construir dos personajes adoloridos, maltratados por coyunturas de la vida o por decisiones propias y tratar de enganchar al público con muy pocos recursos. Con excepción de dos planos en los que se vería el exterior, todo acontecería siempre con una o dos paredes de fondo. Además, mi contrapartida sería Isabel Santos, quien había sugerido mi nombre para acompañarla en el empeño. Todos saben que ella es una fuerza telúrica. Pedir más, me convertía en un goloso. Así que entré al proyecto con una sonrisa de oreja a oreja y un montón de temores, porque no tuvimos mucho tiempo para teorizar acerca de los personajes ni ensayamos ni nos regodeamos en exhaustivos trabajos de mesa, al contar con un presupuesto muy modesto, teníamos que hacer la película en 18 madrugadas. Léster decidió filmar en orden cronológico, es algo que acontece muy poco en un rodaje cinematográfico, eso nos ayudó a ir solucionando cada escollo en el momento justo en que aparecía. Fuimos escalón por escalón. Y nos obligó a Isabel y a mí a poner muchas de nuestras vivencias en Mayra y Esteban. No quedaba de otra”.

Según reconoce, en ese tránsito “sobraron interrogantes, dudas, temores. También aprehensiones, inseguridades, catarsis, catarros y fiebres, dolores musculares, accidentes, broncas inolvidables y largas sesiones de música”.

Para él, fue determinante la memoria emotiva. “Mi tabla de salvación para sacar adelante las escenas. Estamos Esteban y yo tocando fondo. Tenemos mucho que saldar y exorcizar. Muchos cansancios, pero andamos todavía”.

Se detiene en sugerencias, en honduras de total permanencia.

“Con Léster parece que filmas siempre un musical. Todo el tiempo pone música. Respira música. Y lo tiene fácil conmigo e Isabel que somos de una generación que se empinó bajo el influjo de hermosas canciones de autor. Muchas veces decide inducir determinado estado de ánimo o una sensación en particular con una canción y no con una larga perorata. Sabe tocarte la cuerda que da el tono que quiere conseguir de ti”.

Desde una mirada de conjunto, advierte: “todo lo que está en pantalla fue fríamente calculado. Léster y Mijaíl no son de los que dejan los resultados al azar. Creo que el tramo final de la película funciona muy bien. Muchos espectadores se emocionan y es lo que queríamos. Hay desbordes que no son tales para muchos desbordados. No hay que temerle a los desbordes. Con toda seguridad, esas emociones traerán aparejadas luego, las reflexiones”.

Otros reinos imprescindibles

Los caminos de retorno provocan más de una remembranza.

“Cuando estudié en el Instituto Superior de Arte y siendo un recién graduado (1984) no me parecía tan buena escuela como sí me lo parece ahora. Soy de las primeras graduaciones, de las que contaron con un claustro profesoral de primera línea. Años después, conociendo mundo y comparando, comprobé que la educación artística cubana está, sin miedos, entre las mejores del orbe. Ha tenido sus altibajos. El desplome de la economía con el advenimiento del período especial, sumado a decesos y deserciones deplorables, ocasionaron retrocesos y carencias, pero aun así, nunca paró la hemorragia de talentos emergentes en todas las disciplinas. Ahora pasa el ISA por un período de florecimiento, pero no hay que dormirse en los laureles. Todavía hay facultades que son parientes pobres. La Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (Famca), por ejemplo, debería tener a su disposición los recursos que sí tiene la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV). De lo contrario acontece que la escuela para cubanos está casi en la indigencia tecnológica y la que es para extranjeros, aún en medio de una crisis casi infinita, tiene lo indispensable para asumir el plan de estudios. No puede suceder que un sonidista cubano se gradúe sin haber tenido una grabadora o un micrófono profesional en la mano. Ni puede esperarse que los alumnos cubanos, hijos de gente pobre de este país, se compren equipos que no están al alcance de sus bolsillos ni de los de sus familiares. Habrá que cambiar algo. Siempre digo que el cine es caro y alegre”.

Para aceptar un personal lo motivan, fundamentalmente, la historia, el personaje, el director y “¿qué actores o actrices estarán frente a mí? Pregunta importante donde las haya”.

En la memoria de varias generaciones se inscriben sus actuaciones en las series televisivas Algo más que soñar (1984), y Un bolero para Eduardo (1986), por las cuales recibió premios de la Uneac.

“Me habría encantado que en 1959, en cualquier mes, en acto fundacional, el primer Por cuanto de un decreto, rezara: La Televisión es un arte. Pero, lastimosamente, no fue así. Eso lastró lo que vino luego. El ICRT tiene en su nómina cientos de artistas y técnicos sobrados de talento, glorias de Cuba de todas las épocas, que todavía batalla por tratar de hacer bien las cosas, pero cada vez lo tienen más difícil porque ese organismo tiene fallas conceptuales en su origen que han propiciado que buena parte de ese talento desfallezca y se deje ganar por la abulia. No hay allí una guerra a muerte por alcanzar la calidad suprema en todo lo que se produce. Importan más la cantidad y la rapidez. No sin razón se dice que la televisión es una máquina de moler gentes.

“Las barreras entre televisión y cine se desdibujan hoy en el mundo. En todas partes la pantalla chica ha atraído a toda la gente que hace cine y le ha dado un vuelco total a sus productos. Aquí no conseguimos acercarnos ni de broma a la factura de la telenovela brasileña, ni en forma ni en contenido”.

Añade que para su gusto, la televisión que se hace en Cuba es en extremo didáctica, poco veraz, mojigata, demasiado políticamente correcta. No hay pasto allí para transgresores ni rebeldes. Quieren mostrar un país ideal y no real”.

Según precisa, en los últimos tres años hizo en cine Vestido de novia, Casting, Espejuelos oscuros, Épica, Viva, Vientos de La Habana, Ya no es antes, Club de Jazz, y Antes de que llegue el Ferry, éstos dos últimos filmes sin estrenar.

“Todos esos proyectos habrían sido censurados misericordiosamente en nuestra televisión. No habrían visto la luz. Entonces, trabajaré en ella siempre y cuando aparezcan oasis de creación verdadera. Seguiré peleando por ello”.

En la memoria conserva vínculos entrañables con la EICTV.

“Desde su fundación no he parado de colaborar con sus alumnos y profesores de los cursos regulares, talleres de verano o del Centro de Altos Estudios, en tesis, pretesis, ejercicios de uno y tres minutos, talleres de actuación, de dirección de actores o de guion. Hubo un año en el que trabajé como actor en cinco de las tesis finales. He crecido con la EICTV. Allí también me enamoré de Deymi, para terminar regalándome a Vida y Viola”.

Entre las confesiones de cierre revela: “soy cinéfilo empedernido. Acopio, de manera enfermiza, el mejor cine de todos los tiempos. Tanto el producido en los grandes estudios e industrias del mundo, como el que emerge en las antípodas, el irreverente, el sumergido, el independiente. Me cautiva el que es arte.

“Persigo con saña el que hacen los jóvenes, sobre todo si son cubanos, porque en ellos está latiendo el cine nuestro de mañana.

“Y las historias, las posibilidades creativas, las nuevas miradas y las provocaciones que me motivan están aquí, se respiran, están latentes, en este país nuestro tan peculiar, tan atípico, esperando por una añorada Ley de Cine que no aparece ni en los centros espirituales”.