Cartelera de la TV Cubana

CINE DE CIENCIA FICCION GUÍA DEL VIAJERO INTERGALÁCTICO The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 2005/ 110 min. / Est. Unidos/ Ficción/ Comedia. Avent. / subt. esp. / rep. Director: Garth Jennings Reparto: Martin Freeman, MosDef, Sam Rockwell, ZooeyDeschanel, Bill Nighy, John Malkovich, Anna Chancellor, Kelly Macdonald, Jason Schwartzman, Warwick Davis Sinopsis: Arthur Dent tiene un mal día: su casa está a punto de ser derribada, descubre que su mejor amigo es un alien y, por si esto fuera poco, la Tierra está a punto de ser aniquilada para construir una autopista espacial. Para sobrevivir a la catástrofe, la única salida de Arthur es embarcar en algún vehículo espacial. La gran aventura empieza precisamente el día en que el mundo se acaba. Arthur acaba descubriendo el significado de la vida y averigua que todo lo que necesita saber está en un libro: la Guía del Autoestopista Galáctico.