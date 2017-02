Cartelera de la TV Cubana

10.05

HISTORIA DEL CINE NUNCA DIGAS NUNCA JAMÁS” “Never say never again” Clasificación: R-2 Lenguaje de adultos. Violencia G.B. / Ficción / 1983 / Subt. esp. / Rep. / 2:13:56 Ints: Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Kim Basinger Director: Irving Kershner Sinopsis: La temible organización internacional Spectra planea robar dos proyectiles nucleares y hacerlos estallar si el Gobierno no accede a su chantaje. 007 asume el caso. 1983: Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz de reparto (Bárbara Carrera) Valor: responsabilidad Temas: una vez más el súper agente 007 tiene en sus manos los destinos de una nación; el mito del superhéroe.